Der Sportring Mücheln errang am 7. Spieltag der Fußball-Landesklasse 6 einen 1:0 (0:0)-Erfolg gegen den VfB Oberröblingen.

Mücheln (Geiseltal)/MTU. Auf dem Sportplatz Mücheln haben 102 Zuschauer am Samstag das Kräftemessen zwischen dem Sportring Mücheln und dem VfB Oberröblingen verfolgt. Die Partie endete in einem torarmen 1:0 (0:0).

Diese Partie blieb in der ersten Hälfte des Spiels ohne Treffer und die beiden Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Die Minuten schritten voran und es wollte einfach nicht klappen. Auch nach dem Seitenwechsel schienen alle Bemühungen ohne Erfolg. Doch dann, kurz vorm Ende, die Rettung für Mücheln. Neun Minuten vor Schluss brachte Lennert Damian Büttner den Gastgeber in Führung (81.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 18.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Mücheln (Geiseltal)

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 7

Der Sportring Mücheln hat sich somit Platz acht gesichert.

Aufstellung und Statistik: Sportring Mücheln – VfB Oberröblingen

Sportring Mücheln: Mund – Richter (60. Büttner), Kunze (76. Bischoff), Marggraf, Maak, Grosser, Bagehorn (87. Meyer), Kuhnert, Scharf, Schubert (82. Sell), Berghammer (67. Hiersig)

VfB Oberröblingen: Beek – Wanski, Leich, Altenburg (67. Ernst), Michael, Strese, Meißner, Franke, Engelhorn, Cepa (84. Wenske), Kummer

Tore: 1:0 Lennert Damian Büttner (81.); Schiedsrichter: Silvio Schaller (Naumburg); Assistenten: Tim Ruhland, Sebastian Kriese; Zuschauer: 102