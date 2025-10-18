Der 1. SV Sennewitz erzielte am 7. Spieltag der Fußball-Landesklasse 5 vor 28 Fußballfans einen klaren 2:0 (0:0)-Sieg gegen den SV Romonta 90 Stedten.

Petersberg/MTU. Ein erfolgreiches Heimspiel hat sich am Samstag den 28 Besuchern auf dem Sportplatz Sennewitz geboten. Die Petersberger setzten sich souverän mit 2:0 (0:0) gegen die Gäste aus Stedten durch.

In der ersten Halbzeit konnte keine der Mannschaften ein Tor für sich erspielen und so ging es mit 0:0 ohne Tore in die Pause.

Niklas Kasten (1. SV Sennewitz) netzte dann spät in Spielminute 70 ein und brachte den Gastgeber in Führung.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 18.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Petersberg

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 7

1. SV Sennewitz in Minute 90+3 2:0 in Führung

In der Nachspielzeit griff der Schiri in die Tasche. Der 1. SV Sennewitz kassierte einmal Gelb. Der SV Romonta 90 Stedten hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Daniel Stache.

In der Nachspielzeit nutzte der 1. SV Sennewitz noch einmal die Gelegenheit. In der dritten Spielminute konnte Richart Alfred Herrmann (Sennewitz) den Ball über die Linie bringen (90.+3). Mit 2:0 verließen die Petersberger den Platz als Sieger. Die Petersberger haben sich somit Platz zwei gesichert.

Aufstellung und Statistik: 1. SV Sennewitz – SV Romonta 90 Stedten

1. SV Sennewitz: Görke – Gerlach (90. Al Hasan), Boettcher, Von Cieminski, Bukenya, Berner (46. Lorenz), Angermann (85. Harm), Schmidt (70. Herrmann), Görlitz, Dieske, Kasten

SV Romonta 90 Stedten: Rebs – Schrötter (75. Schreiber), Siedler, Lindau, Grünhage, Bielig, Nachtwein (67. Thomas), Höher, Merker, Berger, Prenz

Tore: 1:0 Niklas Kasten (70.), 2:0 Richart Alfred Herrmann (90.+3); Schiedsrichter: Marcel Theumer (Merseburg); Assistenten: Dirk Simon, Luis Meyer; Zuschauer: 28