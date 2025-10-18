Einen 1:0 (0:0)-Heimsieg gegen den VfB Oberröblingen fuhr der Sportring Mücheln am 7. Spieltag der Fußball-Landesklasse 6 ein.

Mücheln (Geiseltal)/MTU. 1:0 (0:0) stand es bei Abpfiff des Matches zwischen dem Sportring Mücheln und VfB Oberröblingen. 102 Zuschauer verfolgten das Spiel auf dem Sportplatz Mücheln.

Das Spiel blieb in der ersten Halbzeit ohne Treffer und die Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Die Minuten schritten voran und es wollte einfach nicht gelingen. Auch in der zweiten Halbzeit schienen alle Bemühungen ohne Erfolg. Doch dann, kurz vor Abpfiff, die Rettung für Mücheln. Neun Minuten vor Schluss brachte Lennert Damian Büttner den Gastgeber in Führung (81.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 18.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Mücheln (Geiseltal)

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 7

Die Müchelner haben sich somit Platz acht gesichert.

Aufstellung und Statistik: Sportring Mücheln – VfB Oberröblingen

Sportring Mücheln: Mund – Bagehorn (87. Meyer), Berghammer (67. Hiersig), Maak, Kunze (76. Bischoff), Schubert (82. Sell), Richter (60. Büttner), Grosser, Marggraf, Kuhnert, Scharf

VfB Oberröblingen: Beek – Michael, Engelhorn, Kummer, Leich, Wanski, Altenburg (67. Ernst), Strese, Cepa (84. Wenske), Franke, Meißner

Tore: 1:0 Lennert Damian Büttner (81.); Schiedsrichter: Silvio Schaller (Naumburg); Assistenten: Tim Ruhland, Sebastian Kriese; Zuschauer: 102