Kein Punktgewinn für SV Braunsbedra: Im eigenen Stadion musste das Team am 7. Spieltag der Fußball-Landesklasse 6 mit 0:1 (0:0) einen Misserfolg gegen den FC RSK Freyburg einstecken.

Braunsbedra/MTU. Am Samstag endete das Spiel zwischen SV Braunsbedra und FC RSK Freyburg mit einem niedrigen 0:1 (0:0). 95 Zuschauer waren im Stadion des Friedens live dabei.

Bevor das erste Tor fiel, zeigte Schiri Maik Ziener (Wimmelburg) eine Gelbe Karte an die Gäste sowie eine Gelbe Karte an die Braunsbedraner (8., 23.). Diese Partie verlief in der ersten Halbzeit torlos und die beiden Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Kurz nach dem Seitenwechsel brachte Steven Krumbholz die Gäste in Führung (52.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 18.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Braunsbedra

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 7

Der SV Braunsbedra rutschte auf Platz vier.

Aufstellung und Statistik: SV Braunsbedra – FC RSK Freyburg

SV Braunsbedra: Henze (75. Ochse) – Toth, Abdelouahed (65. Nicolae), Polishchuk, Glaubitz, Popov, Hägele, Hassel (46. Fomba), Böhme (46. Schulze), Richter, Dahaba

FC RSK Freyburg: Derbek – Schulz, Mänicke, Pereira Nunes (85. Rosenberg), Weise, Töpe (75. Alalo), Schirner, Krumbholz (53. Keller), Sambu, Großmann, Kirchhoff

Tore: 0:1 Steven Krumbholz (52.); Schiedsrichter: Maik Ziener (Wimmelburg); Assistenten: Kay Schröter, Lenny Kullmann; Zuschauer: 95