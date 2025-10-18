Einen 1:0 (0:0)-Heimsieg gegen den VfB Oberröblingen heimste der Sportring Mücheln am 7. Spieltag der Fußball-Landesklasse 6 ein.

Mücheln (Geiseltal)/MTU. Auf dem Sportplatz Mücheln haben 102 Fußballfans am Samstag das Match zwischen dem Sportring Mücheln und dem VfB Oberröblingen verfolgt. Das Spiel endete in einem torarmen 1:0 (0:0).

Das Spiel verlief in der ersten Hälfte des Spiels ohne Tore und die beiden Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Die Minuten verstrichen und es wollte einfach nicht passieren. Auch in der zweiten Halbzeit schienen alle Bemühungen erfolglos. Doch dann, kurz vorm Ende, die Rettung für Mücheln. Neun Minuten vor Schluss brachte Lennert Damian Büttner den Gastgeber in Führung (81.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 18.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Mücheln (Geiseltal)

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 7

Die Müchelner haben sich somit Platz acht gesichert.

Aufstellung und Statistik: Sportring Mücheln – VfB Oberröblingen

Sportring Mücheln: Mund – Berghammer (67. Hiersig), Marggraf, Kunze (76. Bischoff), Schubert (82. Sell), Scharf, Kuhnert, Richter (60. Büttner), Bagehorn (87. Meyer), Grosser, Maak

VfB Oberröblingen: Beek – Engelhorn, Strese, Leich, Altenburg (67. Ernst), Wanski, Meißner, Kummer, Michael, Franke, Cepa (84. Wenske)

Tore: 1:0 Lennert Damian Büttner (81.); Schiedsrichter: Silvio Schaller (Naumburg); Assistenten: Tim Ruhland, Sebastian Kriese; Zuschauer: 102