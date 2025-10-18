Kein Punktgewinn für SV Braunsbedra: Im eigenen Stadion musste das Team am 7. Spieltag der Fußball-Landesklasse 6 mit 0:1 (0:0) einen Misserfolg gegen den FC RSK Freyburg hinnehmen.

Braunsbedra/MTU. Am Samstag endete das Spiel zwischen SV Braunsbedra und FC RSK Freyburg mit einem torarmen 0:1 (0:0). 95 Zuschauer waren im Stadion des Friedens live dabei.

Bevor das erste Tor fiel, zog Schiri Maik Ziener (Wimmelburg) eine Gelbe Karte an die Gäste sowie eine Gelbe Karte an die Braunsbedraner (8., 23.). Diese Partie blieb in der ersten Halbzeit torlos und die Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Kurz nach dem Seitenwechsel brachte Steven Krumbholz die Gäste in Führung (52.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 18.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Braunsbedra

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 7

Der SV Braunsbedra rutschte auf Platz vier.

Aufstellung und Statistik: SV Braunsbedra – FC RSK Freyburg

SV Braunsbedra: Henze (75. Ochse) – Hägele, Richter, Polishchuk, Toth, Glaubitz, Abdelouahed (65. Nicolae), Dahaba, Hassel (46. Fomba), Popov, Böhme (46. Schulze)

FC RSK Freyburg: Derbek – Kirchhoff, Krumbholz (53. Keller), Sambu, Großmann, Mänicke, Schirner, Schulz, Töpe (75. Alalo), Weise, Pereira Nunes (85. Rosenberg)

Tore: 0:1 Steven Krumbholz (52.); Schiedsrichter: Maik Ziener (Wimmelburg); Assistenten: Kay Schröter, Lenny Kullmann; Zuschauer: 95