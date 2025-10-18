Am 7. Spieltag der Fußball-Landesklasse 5 konnte sich der 1. SV Sennewitz vor 28 Zuschauern über einen soliden 2:0 (0:0)-Erfolg gegen den SV Romonta 90 Stedten freuen.

Petersberg/MTU. Am Samstag konnten die Fußballfans auf dem Sportplatz Sennewitz eine erfolgreiche Heimpartie erleben. Die Petersberger gewannen souverän mit 2:0 (0:0) gegen die Gäste aus Stedten.

In der ersten Hälfte des Spiels konnte keine der Mannschaften ein Tor für sich erkämpfen und so ging es mit 0:0 ohne Tore in die Pause.

Niklas Kasten (1. SV Sennewitz) netzte dann spät in Spielminute 70 ein und brachte den Gastgeber in Führung.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 18.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Petersberg

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 7

1. SV Sennewitz in Minute 90+3 2:0 in Führung

In der Nachspielzeit musste der Schiedsrichter eingreifen. Der 1. SV Sennewitz musste einmal Gelb hinnehmen. Der SV Romonta 90 Stedten hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Daniel Stache.

Nachspielzeit: Das Spiel war so gut wie vorbei, da gelang es Richart Alfred Herrmann, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 2:0 auszubauen (90.+3). Die Petersberger haben sich somit Platz zwei gesichert.

Aufstellung und Statistik: 1. SV Sennewitz – SV Romonta 90 Stedten

1. SV Sennewitz: Görke – Dieske, Kasten, Boettcher, Angermann (85. Harm), Görlitz, Schmidt (70. Herrmann), Berner (46. Lorenz), Von Cieminski, Bukenya, Gerlach (90. Al Hasan)

SV Romonta 90 Stedten: Rebs – Prenz, Siedler, Höher, Berger, Schrötter (75. Schreiber), Grünhage, Bielig, Nachtwein (67. Thomas), Merker, Lindau

Tore: 1:0 Niklas Kasten (70.), 2:0 Richart Alfred Herrmann (90.+3); Schiedsrichter: Marcel Theumer (Merseburg); Assistenten: Dirk Simon, Luis Meyer; Zuschauer: 28