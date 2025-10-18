Der Sportring Mücheln sicherte sich am 7. Spieltag der Fußball-Landesklasse 6 einen 1:0 (0:0)-Heimsieg gegen den VfB Oberröblingen.

Mücheln (Geiseltal)/MTU. Auf dem Sportplatz Mücheln haben 102 Fußballfans am Samstag das Match zwischen dem Sportring Mücheln und dem VfB Oberröblingen verfolgt. Das Spiel endete in einem torarmen 1:0 (0:0).

Diese Partie verlief in der ersten Halbzeit ohne Tore und die beiden Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Die Minuten verstrichen und es wollte einfach nicht funktionieren. Auch nach dem Seitenwechsel schienen alle Bemühungen erfolglos. Doch dann, kurz vor Abpfiff, die Rettung für Mücheln. Neun Minuten vor Schluss brachte Lennert Damian Büttner den Gastgeber in Führung (81.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 18.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Mücheln (Geiseltal)

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 7

Der Sportring Mücheln sicherte sich somit Platz acht.

Aufstellung und Statistik: Sportring Mücheln – VfB Oberröblingen

Sportring Mücheln: Mund – Schubert (82. Sell), Berghammer (67. Hiersig), Kuhnert, Kunze (76. Bischoff), Grosser, Scharf, Maak, Bagehorn (87. Meyer), Marggraf, Richter (60. Büttner)

VfB Oberröblingen: Beek – Franke, Leich, Altenburg (67. Ernst), Wanski, Engelhorn, Kummer, Cepa (84. Wenske), Strese, Meißner, Michael

Tore: 1:0 Lennert Damian Büttner (81.); Schiedsrichter: Silvio Schaller (Naumburg); Assistenten: Tim Ruhland, Sebastian Kriese; Zuschauer: 102