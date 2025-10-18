Am 9. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd erreichte der Gastgeber 1. SC 1911 Heiligenstadt gegen den Bischofswerdaer FV 1 ein 0:0 (0:0)-Unentschieden.

Heilbad Heiligenstadt/MTU. Im Gesundbrunnenstadion haben 584 Zuschauer am Samstag das Match zwischen dem 1. SC 1911 Heiligenstadt und dem Bischofswerdaer FV 1 verfolgt. Die Partie endete in einem torlosen 0:0 (0:0). Während des Spiels wurden einige Verwarnungen von Schiedsrichter Albert Lehmann (Dessau-Roßlau) ausgesprochen. Alles in allem neun Karten inklusive eines Platzverweises kamen in dieser turbulenten Partie zum Einsatz.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 18.10.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Heilbad Heiligenstadt

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 9

Aufstellung und Statistik: 1. SC 1911 Heiligenstadt – Bischofswerdaer FV 1

1. SC 1911 Heiligenstadt: Stankovic – Gorges, Bako (67. Fiedler), Lerch (46. Köhler), Vogt (90. Rohner), Abdoul Aziz, Schnellhardt, Göbel, Pietsch (75. Jeschke), Wolanski (67. Wilhelm), Möhlhenrich

Bischofswerdaer FV 1: Kiefer – Dolla (77. Bürger), Reh, Scharfe, Fromm, Krautschick, Hecker (80. Scholze), Baudisch (90. Rettig), Weiß, Hofmann, Born

; Schiedsrichter: Albert Lehmann (Dessau-Roßlau); Assistenten: Julius Weiser, Max Grünwoldt; Zuschauer: 584