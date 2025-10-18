Am 9. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd durfte sich der VfB Auerbach 1 vor 305 Zuschauern über einen soliden 3:0 (0:0)-Erfolg gegen den FC Einheit Wernigerode freuen.

Auerbach/vogtl./MTU. Ein erfolgreiches Spiel hat sich am Samstag den 305 Besuchern der Arena zur Vogtlandweide geboten. Die Auerbacher waren den Gästen aus Wernigerode mit 3:0 (0:0) souverän überlegen.

Das Spiel verlief in der ersten Hälfte des Spiels ohne Tore und die Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Kurz nach dem Anpfiff der zweiten Halbzeit schoss Cedric Graf das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand (51.). Danach ging es vergleichsweise schnell, bis das zweite Tor durch Pascal Holger Schardt (61.) erzielt wurde.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 18.10.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Auerbach/vogtl.

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 9

In der verbliebenen Spielzeit versuchten beide Teams durch Auswechslung nochmal neue Energie in die Partie zu bringen. Vojtech Cermus ersetzte Max Roscher und Yannic Voigt kam rein für Tim Kaiser. Auf der Gastseite sprangen Jannis Lisowski für Ben Engelhardt und Lucas Pillich für Steven Raeck ein. Eine Aktion, die sich für die Hausherren auszahlen sollte.

Das letzte Tor der Partie fiel 31 Minuten nach der Halbzeitpause, als Vojtech Cermus den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und so den Abstand zum 3:0 erweiterte (76.). Damit war der Triumph der Auerbacher gesichert. Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels nicht langweilig. Der FC Einheit Wernigerode wurde noch einmal mit Gelb verwarnt. Die Gegner vom VfB Auerbach 1 beendeten die Partie mit zwei Gelben Karten. Die Auerbacher sicherten sich somit Platz acht.

Aufstellung und Statistik: VfB Auerbach 1 – FC Einheit Wernigerode

VfB Auerbach 1: Birke – Kadric, Birkner, Schardt, Guzlajevs (90. Lippmann), Graf (76. Spranger), Kaiser (66. Voigt), Hache (76. Weigel), Schmidt, Roscher (66. Cermus), Bauer

FC Einheit Wernigerode: Lohse – Farwig, Raeck (68. Pillich), Hunter (76. Müller), Hess, Taiwo, Pandyal (56. St. Louis), Engelhardt (68. Lisowski), Dörnte (76. Radomski), Singbeil, Schmidt

Tore: 1:0 Cedric Graf (51.), 2:0 Pascal Holger Schardt (61.), 3:0 Vojtech Cermus (76.); Schiedsrichter: Reinhard Meusel (Föritztal); Assistenten: Marvin Lautensack, Tim Annemüller; Zuschauer: 305