Fußball-NOFV-Oberliga Süd: In der Partie am Sonntag war der FC Einheit Rudolstadt gegenüber dem SC Freital machtlos und wurde mit 1:3 (1:1) vom Platz gefegt.

Rudolstadt/MTU. Vor 240 Zuschauern hat sich das Team von Hendrik Faik mit 1:3 (1:1) gegen Freital geschlagen geben müssen.

Philip Weidauer (SC Freital) netzte nur neun Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte die Gastgeber mit einem verwandelten Strafstoß in Rückstand. Es dauerte nur wenige Minuten, bis das Gegentor durch Justin Smyla (15.) erzielt wurde.

FC Einheit Rudolstadt und SC Freital – 1:1 in Minute 15

Im weiteren Spielverlauf griff der Schiri in die Tasche. Der FC Einheit Rudolstadt musste einmal Gelb hinnehmen. Unentschieden. Freitals Sandro Schulze konnte seinem Team in Minute 51 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 19.10.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Rudolstadt

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 9

Beide Teams wechselten in der verbliebenen Spielzeit nochmal aus. Liam Floßmann wurde für Max Zerrenner eingesetzt und Yaser Bakavoli Mohammadi für Emilio Heß. Auf der Gastseite räumten Ricardo Michael für Moritz Herold und Philip Weidauer für Bruno Schiemann den Platz. Für die Auswärtsmannschaft sollte sich die Aktion lohnen. In den folgenden Minuten musste der Schiedsrichter nochmals eingreifen. Der SC Freital steckte einmal Gelb ein, zusätzlich zu einer Gelben Karte, die sich die Spieler bereits eingehandelt hatten. Der FC Einheit Rudolstadt hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Hendrik Faik.

In der Nachspielzeit nutzte der SC Freital noch einmal die Gelegenheit. In der zweiten Minute konnte Robin Fluß (Freital) den Ball über die Linie bringen (90.+2). Mit 3:1 verließen die Freitaler den Platz als Sieger. Die Rudolstädter sind auf Platz vier gerutscht.

Aufstellung und Statistik: FC Einheit Rudolstadt – SC Freital

FC Einheit Rudolstadt: Kunth – Rühling, Schlegel, Smyla, Rupprecht (80. Ensenbach), Heß (80. Bakavoli Mohammadi), Schneider, Zerrenner (70. Floßmann), Frackowiak, Riemer, Krahnert

SC Freital: Kamenz – Tänzer (90. Böcker), Von Brezinski, Michael (73. Herold), Wermann, Adler, Heidler (86. Frenzel), Horschig, Weidauer (73. Schiemann), Schulze (86. Fluß), Menz

Tore: 0:1 Philip Weidauer (9.), 1:1 Justin Smyla (15.), 1:2 Sandro Schulze (51.), 1:3 Robin Fluß (90.+2); Schiedsrichter: Leander Dietz (Berlin); Assistenten: Til Kiwitt, Jacob Slotta; Zuschauer: 240