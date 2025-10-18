Mit einer Niederlage für den SV Braunsbedra endete der 7. Spieltag der Fußball-Landesklasse 6. Im heimischen Stadion unterlag die Elf gegen den FC RSK Freyburg mit 0:1 (0:0).

Braunsbedra/MTU. Am Samstag endete das Spiel zwischen SV Braunsbedra und FC RSK Freyburg mit einem niedrigen 0:1 (0:0). 95 Zuschauer waren im Stadion des Friedens live dabei.

Bevor das erste Tor fiel, zückte Schiri Maik Ziener (Wimmelburg) eine Gelbe Karte an die Gäste sowie eine Gelbe Karte an die Braunsbedraner (8., 23.). Das Spiel blieb in der ersten Halbzeit torlos und die Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Kurz nach dem Seitenwechsel brachte Steven Krumbholz die Gäste in Führung (52.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 18.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Braunsbedra

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 7

Die Braunsbedraner sind auf Platz vier gerutscht.

Aufstellung und Statistik: SV Braunsbedra – FC RSK Freyburg

SV Braunsbedra: Henze (75. Ochse) – Böhme (46. Schulze), Abdelouahed (65. Nicolae), Richter, Dahaba, Glaubitz, Toth, Polishchuk, Hassel (46. Fomba), Popov, Hägele

FC RSK Freyburg: Derbek – Krumbholz (53. Keller), Mänicke, Töpe (75. Alalo), Pereira Nunes (85. Rosenberg), Großmann, Weise, Kirchhoff, Schulz, Schirner, Sambu

Tore: 0:1 Steven Krumbholz (52.); Schiedsrichter: Maik Ziener (Wimmelburg); Assistenten: Kay Schröter, Lenny Kullmann; Zuschauer: 95