Am 7. Spieltag der Fußball-Landesklasse 5 durfte sich der 1. SV Sennewitz vor 28 Zuschauern über einen soliden 2:0 (0:0)-Sieg gegen den SV Romonta 90 Stedten freuen.

Am Ende einer trefferlosen ersten Spielhälfte gingen die beiden Mannschaften ohne Tore in die Pause.

Kurz vor Ende der zweiten Halbzeit kam die ersehnte Erlösung für das Team von Andreas Rudolph, als Niklas Kasten für Sennewitz traf und in Spielminute 70 dem Gastgeber einen Vorteil sicherte.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 18.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Petersberg

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 7

1. SV Sennewitz führt in Minute 90+3 mit 2:0

In der Nachspielzeit griff der Schiri in die Tasche. Der 1. SV Sennewitz kassierte einmal Gelb. Der SV Romonta 90 Stedten hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Daniel Stache.

In der Nachspielzeit nutzte der 1. SV Sennewitz noch einmal die Gelegenheit. In der dritten Minute konnte Richart Alfred Herrmann (Sennewitz) den Ball über die Linie bringen (90.+3). Mit 2:0 verließen die Petersberger den Platz als Sieger. Der 1. SV Sennewitz sicherte sich somit Platz zwei.

Aufstellung und Statistik: 1. SV Sennewitz – SV Romonta 90 Stedten

1. SV Sennewitz: Görke – Boettcher, Dieske, Kasten, Angermann (85. Harm), Gerlach (90. Al Hasan), Bukenya, Von Cieminski, Schmidt (70. Herrmann), Berner (46. Lorenz), Görlitz

SV Romonta 90 Stedten: Rebs – Grünhage, Bielig, Höher, Siedler, Berger, Prenz, Schrötter (75. Schreiber), Merker, Nachtwein (67. Thomas), Lindau

Tore: 1:0 Niklas Kasten (70.), 2:0 Richart Alfred Herrmann (90.+3); Schiedsrichter: Marcel Theumer (Merseburg); Assistenten: Dirk Simon, Luis Meyer; Zuschauer: 28