Einen 1:0 (0:0)-Heimsieg gegen den VfB Oberröblingen fuhr der Sportring Mücheln am 7. Spieltag der Fußball-Landesklasse 6 ein.

Mücheln (Geiseltal)/MTU. Am Samstag endete die Partie zwischen Sportring Mücheln und VfB Oberröblingen mit einem niedrigen 1:0 (0:0). 102 Zuschauer waren auf dem Sportplatz Mücheln live dabei.

Das Spiel blieb in der ersten Hälfte des Spiels ohne Tore und die beiden Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Die Minuten verstrichen und es wollte einfach nicht passieren. Auch in der zweiten Halbzeit schienen alle Bemühungen ohne Erfolg. Doch dann, kurz vor Abpfiff, die Rettung für Mücheln. Neun Minuten vor Schluss brachte Lennert Damian Büttner den Gastgeber in Führung (81.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 18.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Mücheln (Geiseltal)

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 7

Der Sportring Mücheln sicherte sich somit Platz acht.

Aufstellung und Statistik: Sportring Mücheln – VfB Oberröblingen

Sportring Mücheln: Mund – Bagehorn (87. Meyer), Marggraf, Richter (60. Büttner), Berghammer (67. Hiersig), Grosser, Maak, Schubert (82. Sell), Scharf, Kunze (76. Bischoff), Kuhnert

VfB Oberröblingen: Beek – Meißner, Strese, Engelhorn, Franke, Wanski, Michael, Kummer, Altenburg (67. Ernst), Cepa (84. Wenske), Leich

Tore: 1:0 Lennert Damian Büttner (81.); Schiedsrichter: Silvio Schaller (Naumburg); Assistenten: Tim Ruhland, Sebastian Kriese; Zuschauer: 102