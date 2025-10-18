Ein 0:0 (0:0)-Unentschieden war das Ergebnis des Aufeinandertreffens von 1. SC 1911 Heiligenstadt und Bischofswerdaer FV 1 am 9. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd.

Heilbad Heiligenstadt/MTU. 0:0 (0:0) stand es bei Abpfiff des Matches zwischen dem 1. SC 1911 Heiligenstadt und Bischofswerdaer FV 1. 584 Zuschauer verfolgten das Spiel im Gesundbrunnenstadion. Schiri Albert Lehmann (Dessau-Roßlau) hatte alle Hände voll zu tun. Insgesamt neun Karten inklusive eines Platzverweises verteilte der Unparteiische in dieser turbulenten Partie.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 18.10.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Heilbad Heiligenstadt

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 9

Aufstellung und Statistik: 1. SC 1911 Heiligenstadt – Bischofswerdaer FV 1

1. SC 1911 Heiligenstadt: Stankovic – Möhlhenrich, Wolanski (67. Wilhelm), Schnellhardt, Göbel, Abdoul Aziz, Bako (67. Fiedler), Vogt (90. Rohner), Lerch (46. Köhler), Pietsch (75. Jeschke), Gorges

Bischofswerdaer FV 1: Kiefer – Hofmann, Fromm, Weiß, Baudisch (90. Rettig), Hecker (80. Scholze), Born, Reh, Krautschick, Dolla (77. Bürger), Scharfe

; Schiedsrichter: Albert Lehmann (Dessau-Roßlau); Assistenten: Julius Weiser, Max Grünwoldt; Zuschauer: 584