Mit einer Niederlage für den VfB Empor Glauchau endete der 9. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd. Im eigenen Stadion unterlag die Elf gegen den RSV Eintracht 1949 mit 1:2 (0:1).

Glauchau/MTU. Nach einem fesselnden Match haben sich der VfB Empor Glauchau und der RSV Eintracht 1949 am Sonntag 1:2 (0:1) getrennt.

Bevor das erste Tor fiel, zog Schiri Jason Poser (Jena) eine Gelbe Karte an die Gäste (23.). Die erste Halbzeit verlief sehr ausgeglichen. Erst in den letzten Minuten vor der Pause legte die Elf von Patrick Hinze vor: Kurz vor der Halbzeitpause schoss Simon Hauck das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen (44.). Während des Spiels griff der Schiri erneut in die Tasche. Der VfB Empor Glauchau musste jetzt einmal Gelb hinnehmen (46.). Die Brandenburger konterten in der zweiten Spielhälfte. Diesmal war Luis Werrmann der Torschütze (65.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 19.10.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Glauchau

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 9

65. Minute VfB Empor Glauchau gleichauf mit RSV Eintracht 1949 – 1:1

Innerhalb der folgenden Minuten griff der Schiri erneut in die Tasche. Der VfB Empor Glauchau kassierte noch zweimal Gelb.

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Erfolg: Es fehlten nur noch acht Minuten bis zum Abpfiff, als Lennard Wurster den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und damit den Sieg für das Aufgebot aus RSV sicherte (82.).

Aufstellung und Statistik: VfB Empor Glauchau – RSV Eintracht 1949

VfB Empor Glauchau: Reissig – Barth, Mack, Knoll (68. Thiam), Hähnel, Ullmann, Sieber (33. Mende), Bochmann, Albustin, Werrmann, Anger (68. Bernhardt)

RSV Eintracht 1949: Brenn – Fron, Mustapha, Göth (43. Wurster), Samson, Hauck, Ekalle (86. Kruska), Krüsemann (72. Seeger), Steinborn (72. Plumpe), Sommer, Hellwig

Tore: 0:1 Simon Hauck (44.), 1:1 Luis Werrmann (65.), 1:2 Lennard Wurster (82.); Schiedsrichter: Jason Poser (Jena); Assistenten: Tarik El-Hallag, Nora Dieckmann; Zuschauer: 127