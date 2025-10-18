Der VfB Auerbach 1 errang am 9. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd vor 305 Fußballfans einen klaren 3:0 (0:0)-Sieg gegen den FC Einheit Wernigerode.

Auerbach/vogtl./MTU. Ein erfolgreiches Spiel hat sich am Samstag den 305 Besuchern der Arena zur Vogtlandweide geboten. Die Auerbacher setzten sich souverän mit 3:0 (0:0) gegen die Gäste aus Wernigerode durch.

Diese Partie verlief in der ersten Halbzeit ohne Treffer und die Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Kurz nach dem Anpfiff der zweiten Halbzeit schoss Cedric Graf das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand (51.). Die Auerbacher legten wenige Minuten später mit einem zweiten Treffer nach. Diesmal war Pascal Holger Schardt der Torschütze (61.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 18.10.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Auerbach/vogtl.

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 9

VfB Auerbach 1 mit 2:0 vorne – 61. Minute

In der verbliebenen Spielzeit versuchten beide Teams durch Spieleraustausch nochmal neue Energie auf den Platz zu bringen. Vojtech Cermus kam rein für Max Roscher und Yannic Voigt für Tim Kaiser. Auf der Gastseite sprangen Jannis Lisowski für Ben Engelhardt und Lucas Pillich für Steven Raeck ein. Eine Aktion, die sich für die Hausherren auszahlen sollte.

31 Minuten nach der Pause konnte Vojtech Cermus (Auerbach) den Ball über die Linie bringen (76.). Mit 3:0 verließen die Auerbacher den Platz als Sieger. Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels weiterhin spannend. Der FC Einheit Wernigerode wurde noch einmal mit Gelb verwarnt. Die Gegner vom VfB Auerbach 1 beendeten die Partie mit zwei Gelben Karten. Die Auerbacher haben sich somit Platz neun gesichert.

Aufstellung und Statistik: VfB Auerbach 1 – FC Einheit Wernigerode

VfB Auerbach 1: Birke – Graf (76. Spranger), Kaiser (66. Voigt), Schmidt, Roscher (66. Cermus), Kadric, Hache (76. Weigel), Guzlajevs (90. Lippmann), Schardt, Bauer, Birkner

FC Einheit Wernigerode: Lohse – Hunter (76. Müller), Engelhardt (68. Lisowski), Raeck (68. Pillich), Singbeil, Dörnte (76. Radomski), Taiwo, Farwig, Pandyal (56. St. Louis), Schmidt, Hess

Tore: 1:0 Cedric Graf (51.), 2:0 Pascal Holger Schardt (61.), 3:0 Vojtech Cermus (76.); Schiedsrichter: Reinhard Meusel (Föritztal); Assistenten: Marvin Lautensack, Tim Annemüller; Zuschauer: 305