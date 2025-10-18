Am 7. Spieltag der Fußball-Landesklasse 6 gelang dem Sportring Mücheln ein 1:0 (0:0)-Triumph über den VfB Oberröblingen.

Mücheln (Geiseltal)/MTU. Auf dem Sportplatz Mücheln haben 102 Fußballfans am Samstag das Match zwischen dem Sportring Mücheln und dem VfB Oberröblingen verfolgt. Die Partie endete in einem torarmen 1:0 (0:0).

Das Spiel blieb in der ersten Hälfte des Spiels torlos und die Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Die Minuten schritten voran und es wollte einfach nicht passieren. Auch in der zweiten Halbzeit schienen alle Bemühungen ohne Erfolg. Doch dann, kurz vor Abpfiff, die Rettung für Mücheln. Neun Minuten vor Schluss brachte Lennert Damian Büttner den Gastgeber in Führung (81.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 18.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Mücheln (Geiseltal)

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 7

Die Müchelner haben sich somit Platz acht gesichert.

Aufstellung und Statistik: Sportring Mücheln – VfB Oberröblingen

Sportring Mücheln: Mund – Kuhnert, Grosser, Kunze (76. Bischoff), Bagehorn (87. Meyer), Schubert (82. Sell), Berghammer (67. Hiersig), Marggraf, Scharf, Maak, Richter (60. Büttner)

VfB Oberröblingen: Beek – Engelhorn, Strese, Altenburg (67. Ernst), Meißner, Michael, Franke, Wanski, Kummer, Cepa (84. Wenske), Leich

Tore: 1:0 Lennert Damian Büttner (81.); Schiedsrichter: Silvio Schaller (Naumburg); Assistenten: Tim Ruhland, Sebastian Kriese; Zuschauer: 102