Auerbach/vogtl./MTU. Die 305 Besucher der Arena zur Vogtlandweide haben am Samstag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Auerbacher schlugen das Team aus Wernigerode mit 3:0 (0:0) souverän.

Nach einer trefferlosen ersten Halbzeit gingen die beiden Mannschaften ohne Tore in die Pause.

Die zweite Spielhälfte war gerade erst gestartet, als Cedric Graf für Auerbach traf und sechs Minuten nach Anpfiff zur zweiten Halbzeit (51.) dem Gastgeber einen Vorteil sicherte. Danach verging nur wenig Zeit, bis ein weiteres Tor durch Pascal Holger Schardt (61.) erzielt wurde.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 18.10.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Auerbach/vogtl.

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 9

VfB Auerbach 1 liegt in Minute 61 2:0 vorn

In der verbliebenen Spielzeit versuchten beide Teams durch Spieleraustausch nochmal neue Impulse zu setzen. Vojtech Cermus ersetzte Max Roscher und Yannic Voigt kam rein für Tim Kaiser. Auf der Gastseite sprangen Jannis Lisowski für Ben Engelhardt und Lucas Pillich für Steven Raeck ein. Eine Aktion, die sich für die Hausherren auszahlen sollte.

31 Minuten nach der Halbzeitpause konnte Vojtech Cermus (Auerbach) den Ball über die Linie bringen (76.). Mit 3:0 verließen die Auerbacher den Platz als Sieger. Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels nicht langweilig. Der FC Einheit Wernigerode wurde noch einmal mit Gelb verwarnt. Die Gegner vom VfB Auerbach 1 beendeten die Partie mit zwei Gelben Karten. Der VfB Auerbach 1 hat sich somit Platz acht gesichert.

Aufstellung und Statistik: VfB Auerbach 1 – FC Einheit Wernigerode

VfB Auerbach 1: Birke – Hache (76. Weigel), Graf (76. Spranger), Kadric, Roscher (66. Cermus), Guzlajevs (90. Lippmann), Schmidt, Kaiser (66. Voigt), Bauer, Birkner, Schardt

FC Einheit Wernigerode: Lohse – Engelhardt (68. Lisowski), Taiwo, Hunter (76. Müller), Pandyal (56. St. Louis), Singbeil, Schmidt, Dörnte (76. Radomski), Farwig, Hess, Raeck (68. Pillich)

Tore: 1:0 Cedric Graf (51.), 2:0 Pascal Holger Schardt (61.), 3:0 Vojtech Cermus (76.); Schiedsrichter: Reinhard Meusel (Föritztal); Assistenten: Marvin Lautensack, Tim Annemüller; Zuschauer: 305