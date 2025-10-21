Sechs Spiele und fünf Siege - die Tampa Bay Buccaneers kamen mit viel Selbstvertrauen nach Detroit. Die Lions ließen dort aber keinen Zweifel aufkommen, wer das Sagen hat. Auch dank eines Deutschen.

St. Brown sorgte für Jubel in Detroit - vor, während und nach dem Spiel gegen die Bucs.

Detroit - Amon-Ra St. Brown hat im siebten Spiel der NFL-Saison den siebten Touchdown für die Detroit Lions erzielt und mit seiner Mannschaft einen deutlichen Sieg eingefahren. Beim 24:9-Heimerfolg gegen die zuletzt so starken Tampa Bay Buccaneers eröffnete St. Brown die Partie mit einem Touchdown über 27 Yards im ersten Viertel.

Vier Tage vor seinem 26. Geburtstag kam der Deutsch-Amerikaner am Ende auf gute 86 Yards Raumgewinn nach Pässen. Noch mehr im Rampenlicht stand nur sein Teamkollege Jahmyr Gibbs, der durch Läufe auf 136 Yards Raumgewinn und zwei Touchdowns kam. Gibbs fing zudem Pässe für 82 Yards Raumgewinn.

Eine Woche nach der Niederlage bei den Kansas City Chiefs zeigten sich die Lions unbeeindruckt von der jüngsten Serie der Buccaneers, die zuvor nur eine von sechs Partien verloren hatten. Mit einem Halbzeitrückstand von 3:14 war das Gästeteam noch gut bedient. Detroit kommt nun vor der Pause am kommenden Wochenende auf fünf Siege aus sieben Spielen und ist voll im Soll auf dem Weg in die Playoffs.

Die Buccaneers verloren dagegen nicht nur die Partie, sondern auch ihren besten Wide Receiver. Mike Evans musste schon vor der Pause vom Feld. Bucs-Chefcoach Todd Bowles berichtete bei der Pressekonferenz von einem gebrochenen Schlüsselbein bei dem Routinier, der in gleich zwei Situationen hart aufgeschlagen war. Damit dürfte Evans für längere Zeit ausfallen.