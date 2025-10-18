Einen 1:0 (0:0)-Heimerfolg gegen den VfB Oberröblingen heimste der Sportring Mücheln am 7. Spieltag der Fußball-Landesklasse 6 ein.

Mücheln (Geiseltal)/MTU. Auf dem Sportplatz Mücheln haben 102 Fußballfans am Samstag das Match zwischen dem Sportring Mücheln und dem VfB Oberröblingen verfolgt. Das Spiel endete in einem torarmen 1:0 (0:0).

Diese Partie blieb in der ersten Halbzeit torlos und die beiden Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Die Minuten schritten voran und es wollte einfach nicht klappen. Auch in der zweiten Halbzeit schienen alle Bemühungen ohne Erfolg. Doch dann, kurz vor Abpfiff, die Rettung für Mücheln. Neun Minuten vor Schluss brachte Lennert Damian Büttner den Gastgeber in Führung (81.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 18.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Mücheln (Geiseltal)

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 7

Die Müchelner sicherten sich somit Platz acht.

Aufstellung und Statistik: Sportring Mücheln – VfB Oberröblingen

Sportring Mücheln: Mund – Maak, Richter (60. Büttner), Kunze (76. Bischoff), Grosser, Schubert (82. Sell), Berghammer (67. Hiersig), Marggraf, Scharf, Bagehorn (87. Meyer), Kuhnert

VfB Oberröblingen: Beek – Wanski, Engelhorn, Franke, Leich, Altenburg (67. Ernst), Cepa (84. Wenske), Strese, Meißner, Kummer, Michael

Tore: 1:0 Lennert Damian Büttner (81.); Schiedsrichter: Silvio Schaller (Naumburg); Assistenten: Tim Ruhland, Sebastian Kriese; Zuschauer: 102