Auerbach/vogtl./MTU. Ein erfolgreiches Spiel hat sich am Samstag den 305 Besuchern der Arena zur Vogtlandweide geboten. Die Auerbacher waren den Gästen aus Wernigerode mit 3:0 (0:0) souverän überlegen.

Am Ende einer trefferlosen ersten Halbzeit gingen die Mannschaften 0:0 in die Pause.

Die zweite Halbzeit war gerade erst gestartet, als Cedric Graf für Auerbach traf und sechs Minuten nach Start zur zweiten Halbzeit (51.) dem Gastgeber einen Vorteil sicherte. Danach ging es vergleichsweise schnell, bis ein weiteres Tor durch Pascal Holger Schardt (61.) erzielt wurde.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 18.10.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Auerbach/vogtl.

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 9

61. Minute: VfB Auerbach 1 liegt mit 2:0 vorne

In der verbliebenen Spielzeit versuchten beide Teams durch Spieleraustausch nochmal frische Energie in die Partie zu bringen. Vojtech Cermus kam rein für Max Roscher und Yannic Voigt für Tim Kaiser. Auf der Gastseite sprangen Jannis Lisowski für Ben Engelhardt und Lucas Pillich für Steven Raeck ein. Eine Aktion, die sich für die Hausherren auszahlen sollte.

In Minute 76 fiel der finale Treffer der Partie. 31 Minuten nach Anpfiff gelang es Vojtech Cermus, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 3:0 auszubauen (76.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels weiterhin spannend. Der FC Einheit Wernigerode wurde noch einmal mit Gelb verwarnt. Die Gegner vom VfB Auerbach 1 beendeten die Partie mit zwei Gelben Karten. Die Auerbacher sicherten sich somit Platz acht.

Aufstellung und Statistik: VfB Auerbach 1 – FC Einheit Wernigerode

VfB Auerbach 1: Birke – Kadric, Hache (76. Weigel), Roscher (66. Cermus), Birkner, Guzlajevs (90. Lippmann), Schmidt, Kaiser (66. Voigt), Graf (76. Spranger), Bauer, Schardt

FC Einheit Wernigerode: Lohse – Dörnte (76. Radomski), Engelhardt (68. Lisowski), Farwig, Pandyal (56. St. Louis), Taiwo, Hunter (76. Müller), Raeck (68. Pillich), Hess, Schmidt, Singbeil

Tore: 1:0 Cedric Graf (51.), 2:0 Pascal Holger Schardt (61.), 3:0 Vojtech Cermus (76.); Schiedsrichter: Reinhard Meusel (Föritztal); Assistenten: Marvin Lautensack, Tim Annemüller; Zuschauer: 305