Mit einer Niederlage für den VfB Empor Glauchau endete der 9. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd. Im eigenen Stadion unterlag die Elf gegen den RSV Eintracht 1949 mit 1:2 (0:1).

Glauchau/MTU. Der VfB Empor Glauchau und der RSV Eintracht 1949 haben sich am Sonntag in einem spannenden Match gemessen und trennten sich 1:2 (0:1).

Bevor das erste Tor fiel, verteilte Schiri Jason Poser (Jena) eine Gelbe Karte an die Gäste (23.). Simon Hauck (RSV Eintracht 1949) netzte kurz vor Ende der ersten Spielhälfte, in Minute 44, als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Während des Spiels griff der Schiri nochmals in die Tasche. Der VfB Empor Glauchau kassierte jetzt einmal Gelb (46.). Erst nach dem Seitenwechsel konnten sich die Glauchauer revanchieren: In Minute 65 wurde das Gegentor durch Luis Werrmann erzielt.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 19.10.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Glauchau

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 9

Minute 65 VfB Empor Glauchau und RSV Eintracht 1949 im Gleichstand – 1:1

Im Laufe der folgenden Minuten musste der Schiedsrichter wieder intervenieren. Der VfB Empor Glauchau musste noch zweimal Gelb hinnehmen.

Auf den letzten Drücker, acht Minuten vor Abpfiff, konnte Lennard Wurster (RSV) den Ball über die Linie bringen und damit den spielentscheidenden Treffer für die Brandenburger Mannschaft erzielen (82.).

Aufstellung und Statistik: VfB Empor Glauchau – RSV Eintracht 1949

VfB Empor Glauchau: Reissig – Anger (68. Bernhardt), Albustin, Sieber (33. Mende), Bochmann, Barth, Ullmann, Mack, Werrmann, Hähnel, Knoll (68. Thiam)

RSV Eintracht 1949: Brenn – Mustapha, Ekalle (86. Kruska), Göth (43. Wurster), Samson, Hellwig, Sommer, Hauck, Fron, Steinborn (72. Plumpe), Krüsemann (72. Seeger)

Tore: 0:1 Simon Hauck (44.), 1:1 Luis Werrmann (65.), 1:2 Lennard Wurster (82.); Schiedsrichter: Jason Poser (Jena); Assistenten: Tarik El-Hallag, Nora Dieckmann; Zuschauer: 127