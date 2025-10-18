Dem 1. SV Sennewitz gelang es am 7. Spieltag der Fußball-Landesklasse 5, den SV Romonta 90 Stedten mit 2:0 (0:0) zu besiegen. 28 Fans verfolgten das Spiel live vor Ort.

Petersberg/MTU. Ein erfolgreiches Heimspiel hat sich am Samstag den 28 Besuchern auf dem Sportplatz Sennewitz geboten. Die Petersberger setzten sich souverän mit 2:0 (0:0) gegen die Gäste aus Stedten durch.

Diese Partie blieb in der ersten Hälfte des Spiels torlos und die beiden Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Auch in der zweiten Halbzeit sah es düster aus. Doch dann schoss Niklas Kasten das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand (70.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 18.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Petersberg

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 7

1. SV Sennewitz führt in Minute 90+3 mit 2:0

In der Nachspielzeit griff der Schiri in die Tasche. Der 1. SV Sennewitz steckte einmal Gelb ein. Der SV Romonta 90 Stedten hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Daniel Stache.

In der Nachspielzeit nutzte der 1. SV Sennewitz noch einmal die Gelegenheit. In der dritten Spielminute konnte Richart Alfred Herrmann (Sennewitz) den Ball über die Linie bringen (90.+3). Mit 2:0 verließen die Petersberger den Platz als Sieger. Der 1. SV Sennewitz hat sich somit Platz zwei gesichert.

Aufstellung und Statistik: 1. SV Sennewitz – SV Romonta 90 Stedten

1. SV Sennewitz: Görke – Kasten, Schmidt (70. Herrmann), Berner (46. Lorenz), Dieske, Angermann (85. Harm), Von Cieminski, Bukenya, Gerlach (90. Al Hasan), Görlitz, Boettcher

SV Romonta 90 Stedten: Rebs – Lindau, Höher, Grünhage, Bielig, Berger, Merker, Siedler, Prenz, Schrötter (75. Schreiber), Nachtwein (67. Thomas)

Tore: 1:0 Niklas Kasten (70.), 2:0 Richart Alfred Herrmann (90.+3); Schiedsrichter: Marcel Theumer (Merseburg); Assistenten: Dirk Simon, Luis Meyer; Zuschauer: 28