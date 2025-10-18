Dem VfB Auerbach 1 glückte es am 9. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd, den FC Einheit Wernigerode mit 3:0 (0:0) zu besiegen. 305 Zuschauer waren live dabei.

Auerbach/vogtl./MTU. Die 305 Besucher der Arena zur Vogtlandweide haben am Samstag ein siegreiches Heimspiel verfolgt. Die Auerbacher schlugen das Team aus Wernigerode mit 3:0 (0:0) souverän.

In der ersten Spielhälfte konnte keine der Mannschaften ein Tor für sich verzeichnen und so ging es mit 0:0 ohne Tore in die Pause.

Cedric Graf (VfB Auerbach 1) netzte in der 6. Minute der zweiten Spielhälfte (51.) als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Danach verging nur wenig Zeit, bis ein weiteres Tor durch Pascal Holger Schardt (61.) erzielt wurde.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 18.10.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Auerbach/vogtl.

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 9

61. Minute: VfB Auerbach 1 liegt mit 2:0 vorne

Beide Teams wechselten in der verbliebenen Spielzeit nochmal aus. Vojtech Cermus wurde für Max Roscher eingesetzt und Yannic Voigt für Tim Kaiser. Auf der Gastseite räumten Ben Engelhardt für Jannis Lisowski und Steven Raeck für Lucas Pillich den Platz. Für die Hausherren sollte sich die Aktion lohnen.

Das finale Tor der Partie fiel 31 Minuten nach der Pause, als Vojtech Cermus den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und so den Abstand zum 3:0 erweiterte (76.). Damit war der Sieg der Auerbacher entschieden. Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels nicht langweilig. Der FC Einheit Wernigerode wurde noch einmal mit Gelb verwarnt. Die Gegner vom VfB Auerbach 1 beendeten die Partie mit zwei Gelben Karten. Die Auerbacher sicherten sich somit Platz acht.

Aufstellung und Statistik: VfB Auerbach 1 – FC Einheit Wernigerode

VfB Auerbach 1: Birke – Roscher (66. Cermus), Hache (76. Weigel), Bauer, Birkner, Kaiser (66. Voigt), Kadric, Schmidt, Schardt, Graf (76. Spranger), Guzlajevs (90. Lippmann)

FC Einheit Wernigerode: Lohse – Taiwo, Engelhardt (68. Lisowski), Farwig, Hess, Pandyal (56. St. Louis), Singbeil, Hunter (76. Müller), Raeck (68. Pillich), Schmidt, Dörnte (76. Radomski)

Tore: 1:0 Cedric Graf (51.), 2:0 Pascal Holger Schardt (61.), 3:0 Vojtech Cermus (76.); Schiedsrichter: Reinhard Meusel (Föritztal); Assistenten: Marvin Lautensack, Tim Annemüller; Zuschauer: 305