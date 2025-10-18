Eine Niederlage für den SV Braunsbedra besiegelte den 7. Spieltag der Fußball-Landesklasse 6. Im heimischen Stadion unterlag die Elf gegen den FC RSK Freyburg mit 0:1 (0:0).

Braunsbedra/MTU. 0:1 (0:0) stand es bei Abpfiff des Matches zwischen dem SV Braunsbedra und FC RSK Freyburg. 95 Zuschauer verfolgten das Spiel im Stadion des Friedens.

Bevor das erste Tor fiel, zückte Schiri Maik Ziener (Wimmelburg) eine Gelbe Karte an die Gäste sowie eine Gelbe Karte an die Braunsbedraner (8., 23.). Das Spiel verlief in der ersten Halbzeit ohne Tore und die beiden Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Kurz nach dem Anpfiff der zweiten Halbzeit brachte Steven Krumbholz die Gäste in Führung (52.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 18.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Braunsbedra

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 7

Der SV Braunsbedra rutschte auf Platz vier.

Aufstellung und Statistik: SV Braunsbedra – FC RSK Freyburg

SV Braunsbedra: Henze (75. Ochse) – Popov, Toth, Hassel (46. Fomba), Hägele, Polishchuk, Glaubitz, Richter, Dahaba, Abdelouahed (65. Nicolae), Böhme (46. Schulze)

FC RSK Freyburg: Derbek – Schulz, Sambu, Mänicke, Krumbholz (53. Keller), Weise, Pereira Nunes (85. Rosenberg), Großmann, Kirchhoff, Töpe (75. Alalo), Schirner

Tore: 0:1 Steven Krumbholz (52.); Schiedsrichter: Maik Ziener (Wimmelburg); Assistenten: Kay Schröter, Lenny Kullmann; Zuschauer: 95