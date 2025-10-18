Der 1. SV Sennewitz errang am 7. Spieltag der Fußball-Landesklasse 5 vor 28 Fußballfans einen klaren 2:0 (0:0)-Sieg gegen den SV Romonta 90 Stedten.

Petersberg/MTU. Die 28 Besucher auf dem Sportplatz Sennewitz haben am Samstag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Petersberger besiegten das Team aus Stedten mit 2:0 (0:0) souverän.

In der ersten Halbzeit konnte keine der Mannschaften ein Tor für sich erkämpfen und so ging es mit 0:0 ohne Tore in die Pause.

Niklas Kasten (1. SV Sennewitz) netzte dann spät in Spielminute 70 ein und brachte den Gastgeber in Führung.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 18.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Petersberg

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 7

1. SV Sennewitz liegt in Minute 90+3 2:0 vorn

In der Nachspielzeit musste der Schiedsrichter zur Tat schreiten. Der 1. SV Sennewitz musste einmal Gelb hinnehmen. Der SV Romonta 90 Stedten hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Daniel Stache.

In der Nachspielzeit nutzte der 1. SV Sennewitz noch einmal die Gelegenheit. In der dritten Minute konnte Richart Alfred Herrmann (Sennewitz) den Ball über die Linie bringen (90.+3). Mit 2:0 gingen die Petersberger als Sieger vom Platz. Die Petersberger haben sich somit Platz zwei gesichert.

Aufstellung und Statistik: 1. SV Sennewitz – SV Romonta 90 Stedten

1. SV Sennewitz: Görke – Görlitz, Kasten, Von Cieminski, Boettcher, Angermann (85. Harm), Bukenya, Schmidt (70. Herrmann), Berner (46. Lorenz), Gerlach (90. Al Hasan), Dieske

SV Romonta 90 Stedten: Rebs – Prenz, Grünhage, Bielig, Lindau, Nachtwein (67. Thomas), Berger, Schrötter (75. Schreiber), Siedler, Merker, Höher

Tore: 1:0 Niklas Kasten (70.), 2:0 Richart Alfred Herrmann (90.+3); Schiedsrichter: Marcel Theumer (Merseburg); Assistenten: Dirk Simon, Luis Meyer; Zuschauer: 28