Dem FSV Budissa Bautzen gelang es am 15. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd, den VfB Auerbach 1 mit 3:1 (1:1) zu besiegen. 165 Zuschauer waren live dabei.

Bautzen/MTU. Am Freitag konnten die Fußballfans im Stadion Müllerwiese eine erfolgreiche Heimpartie erleben. Die Bautzener gewannen souverän mit 3:1 (1:1) gegen die Gäste aus Auerbach.

Der erste Treffer fiel kurz nach Anpfiff, als Karl-Ludwig Zech für Bautzen traf und nach nur sieben Minuten dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte. Die Bautzener konterten in der 39. Spielminute. Diesmal war Cedric Graf der Torschütze und verwandelte den verdienten Strafstoß für sein Team in ein 1:1.

Unentschieden. Bautzens Zech konnte seinem Team in Minute 74 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 05.12.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Bautzen

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 15

Die Bautzener wechselten in der verbliebenen Spielzeit nochmal aus. Theo Schäller wurde für Toni Orosz eingesetzt. Für die Hausherren sollte sich die Aktion lohnen.

Der letzte Treffer folgte unmittelbar darauf, als Theo Schäller den Ball über die Torlinie bugsierte und so den Abstand zum 3:1 festigte (79.). Damit war der Erfolg der Bautzener entschieden. Die Gegner vom FSV Budissa Bautzen beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben Karte.

Aufstellung und Statistik: FSV Budissa Bautzen – VfB Auerbach 1

FSV Budissa Bautzen: Herrmann – Kloß (46. M. Noack), M. Noack, Hennig, Zech (88. Haustein), D. Rohlik, Käppler, A. Rohlik, Orosz (75. Schäller), Gerhardi (90. Cellarius), Schröder

VfB Auerbach 1: Birke – Birkner, Brejcha, Kaiser, Roscher (69. Cermus), Graf, Guzlajevs, Schmidt, Weigel, Schneider (69. Spranger), Schardt

Tore: 1:0 Karl-Ludwig Zech (7.), 1:1 Cedric Graf (39.), 2:1 Karl-Ludwig Zech (74.), 3:1 Theo Schäller (79.); Schiedsrichter: Jette Wolf (Berlin); Assistenten: David Isaias Petzak, Philipp Gentsch; Zuschauer: 165