Am 2. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd erreichte der Gastgeber SG Union Sandersdorf gegen den 1. SC 1911 Heiligenstadt ein 2:2 (1:1)-Unentschieden.

Sandersdorf/MTU. Am Sonntag haben sich die SG Union Sandersdorf und der 1. SC 1911 Heiligenstadt ein packendes Duell geliefert. Das Ergebnis war ein 2:2 (1:1).

Erik Exner traf für die SG Union Sandersdorf in Spielminute 20 und sicherte so dem Gastgeber einen Vorteil. Die Sandersdorfer konterten in der 41. Spielminute. Diesmal war Leon Gümpel der Torschütze.

SG Union Sandersdorf und 1. SC 1911 Heiligenstadt – 1:1 in Minute 41

Unentschieden. gasts Robin Vogt konnte seinem Team in Minute 70 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 10.08.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Sandersdorf

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 2

Nur sechs Minuten vor Abpfiff gelang es Viktor Stashenko, den Ball ins Netz zu befördern und so den Ausgleich für die Sandersdorfer zu erreichen (84.). In Spielminute 93 handelte sich der 1. SC 1911 Heiligenstadt noch eine Gelbe Karte ein. Die Sandersdorfer haben sich somit Platz fünf gesichert.

Aufstellung und Statistik: SG Union Sandersdorf – 1. SC 1911 Heiligenstadt

SG Union Sandersdorf: Räthel – Nakano, Jauck, Hamella, Choschnau (46. Koto'o Djouokou), Seifert (70. Stashenko), Brunner (85. Silla), Exner, Farkas (46. Wonneberger), Schnabel, Sauer (46. Walter)

1. SC 1911 Heiligenstadt: Stankovic – Gümpel (65. Wilhelm), Vogt (81. Pietsch), Abdoul Aziz (81. Lerch), Gorges, Göbel, Jeschke, Köhler (73. Fiedler), Berger, Wolanski, Möhlhenrich

Tore: 1:0 Erik Exner (20.), 1:1 Leon Gümpel (41.), 1:2 Robin Vogt (70.), 2:2 Viktor Stashenko (84.); Schiedsrichter: Til Kiwitt (Berlin); Assistenten: Sven Schröder, Marcel Mallassa; Zuschauer: 146