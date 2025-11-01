Der FC Einheit Rudolstadt erzielte am 11. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd vor 161 Fußballfans einen klaren 2:0 (2:0)-Sieg gegen den VfL Halle 96.

Rudolstadt/MTU. Ein erfolgreiches Spiel hat sich am Samstag den 161 Besuchern des Städtisches Stadions geboten. Die Rudolstädter waren den Gästen aus Halle mit 2:0 (2:0) souverän überlegen.

In Minute 23 schoss Max Zerrenner das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.11.2025, 13.30 Uhr

Austragungsort: Rudolstadt

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 11

FC Einheit Rudolstadt liegt in Minute 26 2:0 vorn

Nach wenigen Momenten gelang es Justin Smyla, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 2:0 zu erweitern (26.). Die Rudolstädter haben sich somit Platz vier gesichert.

Aufstellung und Statistik: FC Einheit Rudolstadt – VfL Halle 96

FC Einheit Rudolstadt: Bresemann – Rupprecht, Bakavoli Mohammadi (74. Ensenbach), Rühling, Schneider, Frackowiak, Krahnert, Smyla, Schlegel, Heß (88. Fadavi), Zerrenner (82. Floßmann)

VfL Halle 96: Schmid – Jagupov, Pessel, Haese, Oikonomidis, Hüttig (86. Cabral), Kurti (60. Borval), Jagatic (74. Hentsch), Racine, Lubsch, Marks

Tore: 1:0 Max Zerrenner (23.), 2:0 Justin Smyla (26.); Zuschauer: 161