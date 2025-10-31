Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel II: Mit einem beeindruckenden 4:0 (2:0) ging die NSG TSV Hadmersleben/Oscherslebener SC/G. Kroppenstedt von Coach Ronny Manegold aus dem Spiel mit dem SV Plötzkau 1921 vom Platz.

Oschersleben/MTU. Die 30 Besucher auf dem Sportplatz Hadmersleben haben am Freitag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Oscherslebener schlugen die Gäste aus Plötzkau mit 4:0 (2:0) deutlich.

Maddox Liam Kegel traf für die NSG TSV Hadmersleben/Oscherslebener SC/G. Kroppenstedt in Spielminute 13 und sicherte so dem Gastgeber einen Vorsprung. Während des Spiels musste der Schiedsrichter zur Tat schreiten. Die NSG TSV Hadmersleben/Oscherslebener SC/G. Kroppenstedt musste einmal Gelb hinnehmen (15.). Die Oscherslebener waren aber noch lange nicht fertig: In Minute 35 wurde das zweite Tor erzielt – wieder durch Kegel.

Maddox Liam Kegel kickt NSG TSV Hadmersleben/Oscherslebener SC/G. Kroppenstedt in 2:0-Führung – 35. Minute

Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Minute 57: Hadmersleben traf ein weiteres Mal. Diesmal netzte Levi Räke ein.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 31.10.2025, 12.00 Uhr

Austragungsort: Oschersleben

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel II

Spieltag: 8

In den folgenden Minuten griff der Schiri nochmals in die Tasche. Die NSG TSV Hadmersleben/Oscherslebener SC/G. Kroppenstedt steckte noch einmal Gelb ein.

Das letzte Tor der Partie fiel 23 Minuten nach der Halbzeitpause, als Robin Manegold den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und so den Abstand zum 4:0 festigte (68.). Damit war der Triumph der Oscherslebener entschieden. Die Gegner von der NSG TSV Hadmersleben/Oscherslebener SC/G. Kroppenstedt beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben Karte.

Aufstellung und Statistik: NSG TSV Hadmersleben/Oscherslebener SC/G. Kroppenstedt – SV Plötzkau 1921

NSG TSV Hadmersleben/Oscherslebener SC/G. Kroppenstedt: Weber – Eckert (46. Mohr), Herbst (46. Räke), Ilse, Kegel, Abraham Maketh, Fischer, Manegold, Okunowski, Wolff (46. Jülich), Franke (46. Welz)

SV Plötzkau 1921: Rothmann – Fleck, Querfurt, Gelbke, Weise, Fromme (8. Häckert), Meißner, Wolfram, Fricke, Fischer, Küstermann

Tore: 1:0 Maddox Liam Kegel (13.), 2:0 Maddox Liam Kegel (35.), 3:0 Levi Räke (57.), 4:0 Robin Manegold (68.); Schiedsrichter: Leonard Friedrich (Ausleben); Zuschauer: 30