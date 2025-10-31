Fußball-Verbandsliga: Am vergangenen Freitag war der SV Blau-Weiß Zorbau gegenüber dem VfB Merseburg machtlos und wurde mit 1:4 (0:2) vom Platz gefegt.

Zorbau/MTU. Das war kein erfolgreicher Spieltag für Rüdiger Hoppe. Der Trainer von Zorbau musste sein Team bei einer 1:4 (0:2)-Niederlage gegen Merseburg beobachten.

Bevor das erste Tor fiel, verteilte Schiri Alexander Lück (Thale) eine Rote Karte an die Zorbauer (7.). Das Team aus Zorbau musste das Match in Unterzahl fortsetzen. In Minute 20 schoss Danny Wagner das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen. Während des Spiels musste der Schiedsrichter wieder zur Tat schreiten. Der VfB Merseburg musste jetzt einmal Gelb hinnehmen (23.). Danach verging nur wenig Zeit, bis das zweite Tor durch Lauris Voigt (35.) erzielt wurde.

Minute 35: SV Blau-Weiß Zorbau mit 0:2 im Rückstand

In der 54. Minute griff der Schiri nochmals in die Tasche. Der SV Blau-Weiß Zorbau musste jetzt einmal Gelb hinnehmen.Es lief nicht gut für den SV Blau-Weiß Zorbau. In Minute 70 gelang es Spieler Nummer 6 noch, ein Anschlusstor zu erzielen, am Endergebnis ließ sich jedoch nicht mehr rütteln. Danny Wagner traf für Merseburg in Minute 82. Spielstand 3:1 für den VfB Merseburg.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 31.10.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Zorbau

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 10

In den letzten Minuten versuchten die Merseburger durch Spielerwechsel nochmal neue Energie in die Partie zu bringen. Auf der Gastseite sprang Moritz Kothe für Tim Knerler ein. Eine Aktion, die sich für die Auswärtsmannschaft auszahlen sollte.

Nachspielzeit: Das Spiel schien schon entschieden, da gelang es Moritz Kothe, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 1:4 auszubauen (90.+1).

Aufstellung und Statistik: SV Blau-Weiß Zorbau – VfB Merseburg

SV Blau-Weiß Zorbau: Heinrich – Bondarenko, Sothen, Beer, N. Neuhaus, Tsipi (75. Engl), Seidel, Hatim, Omerovic (68. Maier), Souvatzoglou, K. Neuhaus (81. De Pinho Gomes)

VfB Merseburg: Przigode – Arndt (58. Berndt), Wagner, Erovic (66. Frühauf), Wagner, Bierschenk (46. Dähne), Voigt (90. Mittler), Hillemann, Nicodemus, Korngiebel, Knerler (84. Kothe)

Tore: 0:1 Danny Wagner (20.), 0:2 Lauris Voigt (35.), 1:2 Niklas Neuhaus (70.), 1:3 Danny Wagner (82.), 1:4 Moritz Kothe (90.+1); Schiedsrichter: Alexander Lück (Thale); Assistenten: Friedrich Lorenz, Moritz Winter; Zuschauer: 146