Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel II: Mit einem haushohen Endstand von 1:7 (1:2) verließ der SV Lok Aschersleben an diesem Wochenende den LokplatzPl.2. Der SV Einheit Bernburg fuhr siegreich nach Hause.

Aschersleben/MTU. Die 50 Zuschauer auf dem LokplatzPl.2 haben am Freitag ein wahres Debakel erlebt, als der Gastgeber SV Lok Aschersleben ein ernüchterndes 1:7 (1:2) einstecken musste.

Das erste Tor fiel kurz nach dem Anstoß, als Linus Rothmann für Bernburg traf und nach nur neun Minuten die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Das zweite Tor ließ nicht lange auf sich warten: Erneut setzte Rothmann den Ball ins Netz (14.).

14. Minute: SV Lok Aschersleben liegt 0:2 zurück

Ärgerlicherweise, aber zunächst ohne Folgen, lenkte der Bernburger den Ball in der 22. Minute unglücklich ins eigene Tor. Eine wirkliche Bedrohung stellte das für die Bernburger aber nicht dar. Sie reagierten und behielten weiterhin die Oberhand. Bennit Kommritz verschaffte seinem Team vier weitere Tore (47., 59., 73., 77.). Spielstand 6:1 für den SV Einheit Bernburg.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 31.10.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Aschersleben

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel II

Spieltag: 8

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Erfolg: Es fehlten nur noch fünf Minuten bis zum Abpfiff, als William Kohl den Ball über die Torlinie bugsierte (85.). Den Vorsprung der Rivalen konnten die Bernburger aber nicht mehr einholen.

Aufstellung und Statistik: SV Lok Aschersleben – SV Einheit Bernburg

SV Lok Aschersleben: Schneidewind – Lehmann (58. Y. Ivanchenko), Gurr, Thon (77. Fricke), Breyer, Göring, Miroshnichenko, Scherf, Stopin (67. Stemmler), Block, Z. Ivanchenko

SV Einheit Bernburg: Malz – Kohl, Krug (77. Wolf), Rothmann, Lorenz, Kumbu, Desivojevic, Kühne, Scheffler (46. Kommritz), Münzer (77. Lampe), Fleck

Tore: 0:1 Linus Rothmann (9.), 0:2 Linus Rothmann (14.), 1:2 Rocco Scheffler (22.), 1:3 Bennit Kommritz (47.), 1:4 Tyler Kumbu (59.), 1:5 Tyler Kumbu (73.), 1:6 Tyler Kumbu (77.), 1:7 William Kohl (85.); Schiedsrichter: Torsten Meiners (Hecklingen); Zuschauer: 50