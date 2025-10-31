Einen herausragenden Sieg in der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel II errangen Ronny Manegold und sein Team NSG TSV Hadmersleben/Oscherslebener SC/G. Kroppenstedt gegen den SV Plötzkau 1921 – die überlegene Leistung spiegelt sich in einem 4:0 (2:0) wider.

4:0 – NSG TSV Hadmersleben/Oscherslebener SC/G. Kroppenstedt in der Begegnung mit SV Plötzkau 1921 deutlich überlegen

Oschersleben/MTU. Ein erfolgreiches Heimspiel hat sich am Freitag den 30 Besuchern auf dem Sportplatz Hadmersleben geboten. Die Oscherslebener setzten sich deutlich mit 4:0 (2:0) gegen die Gäste aus Plötzkau durch.

Maddox Liam Kegel (NSG TSV Hadmersleben/Oscherslebener SC/G. Kroppenstedt) netzte 13 Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Während des Spiels griff der Schiri in die Tasche. Die NSG TSV Hadmersleben/Oscherslebener SC/G. Kroppenstedt kassierte einmal Gelb (15.). Das zweite Tor ließ nicht lange auf sich warten: Erneut setzte Kegel den Ball ins Netz.

Doppelpack von Maddox Liam Kegel bringt NSG TSV Hadmersleben/Oscherslebener SC/G. Kroppenstedt 2:0 in Führung – Minute 35

Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Minute 57: Hadmersleben traf ein weiteres Mal. Diesmal netzte Levi Räke ein.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 31.10.2025, 12.00 Uhr

Austragungsort: Oschersleben

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel II

Spieltag: 8

Im weiteren Spielverlauf musste der Schiedsrichter nochmals eingreifen. Die NSG TSV Hadmersleben/Oscherslebener SC/G. Kroppenstedt musste noch einmal Gelb hinnehmen.

23 Minuten nach der Halbzeitpause konnte Robin Manegold (Hadmersleben) den Ball über die Linie bringen (68.). Mit 4:0 verließen die Oscherslebener den Platz als Sieger. Die Gegner von der NSG TSV Hadmersleben/Oscherslebener SC/G. Kroppenstedt beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben Karte.

Aufstellung und Statistik: NSG TSV Hadmersleben/Oscherslebener SC/G. Kroppenstedt – SV Plötzkau 1921

NSG TSV Hadmersleben/Oscherslebener SC/G. Kroppenstedt: Weber – Abraham Maketh, Fischer, Eckert (46. Mohr), Wolff (46. Jülich), Okunowski, Manegold, Franke (46. Welz), Kegel, Herbst (46. Räke), Ilse

SV Plötzkau 1921: Rothmann – Wolfram, Küstermann, Querfurt, Fleck, Fricke, Gelbke, Meißner, Fischer, Weise, Fromme (8. Häckert)

Tore: 1:0 Maddox Liam Kegel (13.), 2:0 Maddox Liam Kegel (35.), 3:0 Levi Räke (57.), 4:0 Robin Manegold (68.); Schiedsrichter: Leonard Friedrich (Ausleben); Zuschauer: 30