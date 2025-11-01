Der 1. FC Lok Stendal erzielte am 8. Spieltag der Fußball-Verbandsliga A-Junioren vor 26 Zuschauern einen klaren 3:0 (3:0)-Sieg gegen den VfB Ottersleben.

Stendal/MTU. Ein erfolgreiches Heimspiel hat sich am Samstag den 26 Besuchern des Stadions am Hölzchen geboten. Die Stendaler waren den Gästen aus Ottersleben mit 3:0 (3:0) souverän überlegen.

Mykyta Dimonenko (1.FC Lok Stendal) netzte nur fünf Minuten nach Anpfiff als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Die Stendaler legten bald darauf mit einem zweiten Tor nach. Diesmal war Felix Meinelt der Torschütze (19.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.11.2025, 12.00 Uhr

Austragungsort: Stendal

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 8

1. FC Lok Stendal liegt in Minute 19 2:0 vorn

Nur vier Minuten später konnte Dimonenko (Stendal) den Ball erneut über die Linie bringen (23.). Es glückte jedoch nicht mehr, den Vorsprung der Gegner aufzuholen. Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels weiterhin spannend. Der VfB Ottersleben wurde noch zweimal mit Gelb verwarnt. Die Gegner vom 1. FC Lok Stendal beendeten die Partie mit einer Gelben Karte. Die Stendaler haben sich somit Platz vier gesichert.

Aufstellung und Statistik: 1. FC Lok Stendal – VfB Ottersleben

1. FC Lok Stendal: Gräfendorf – Korbani, Wolff (73. Koshyk), Lauck, Völzke (82. Paschke), Loock (58. Bordizhenko), Lagemann (76. Sawaneh), Meinelt, Vinzelberg, Dimonenko, Schulze (82. Salem Merso)

VfB Ottersleben: Kieselbach – Agte, Fadjinou (80. Raschauer), Pitschmann, Michalzik, Rüger, Otremba, Niemann, Bogunski (80. Hollritt), Yunashev, Raschauer

Tore: 1:0 Mykyta Dimonenko (5.), 2:0 Felix Meinelt (19.), 3:0 Mykyta Dimonenko (23.); Zuschauer: 26