Fußball-NOFV-Oberliga Süd: Der Heimvorteil half dem 1. SC 1911 Heiligenstadt am Samstag nicht, als er sich vor 344 Zuschauern mit 0:3 (0:1) gegen den FC Grimma verabschieden musste.

Heilbad Heiligenstadt/MTU. Vor 344 Zuschauern hat sich das Team von André Thüne mit 0:3 (0:1) gegen Grimma eine Niederlage eingestehen müssen.

Julian Luis Janz (FC Grimma) netzte nach 28 Minuten im Spiel als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. In den folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Der FC Grimma kassierte zweimal Gelb (35.). Das zweite Tor konnten die Grimmaer in der zweiten Halbzeit nachlegen: Diesmal setzte Tommy Kind den Ball ins Netz.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 27.09.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Heilbad Heiligenstadt

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 7

56. Minute: 1. SC 1911 Heiligenstadt liegt 0:2 zurück

Im Laufe der folgenden Minuten musste der Schiedsrichter wieder handeln. Der 1. SC 1911 Heiligenstadt kassierte einmal Gelb. Der FC Grimma hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von René Behring.

Nur acht Minuten vor Schluss gelang es Kind, den Ball erneut ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 0:3 zu festigen (82.).

Aufstellung und Statistik: 1. SC 1911 Heiligenstadt – FC Grimma

1. SC 1911 Heiligenstadt: Stankovic – Vogt (46. Wilhelm), Wolanski, Jeschke, Göbel, Möhlhenrich, Fiedler (67. Rohner), Gorges (13. M. Lerch), Bako, Pietsch, Schnellhardt

FC Grimma: Cap – Kaba (46. Seidl), Ziffert (72. Mattheus), Janz, Kind, Pistol, Spreitzer, Rieger, Wächtler (46. Markus), Hübner, Vogel

Tore: 0:1 Julian Luis Janz (28.), 0:2 Tommy Kind (56.), 0:3 Tommy Kind (82.); Schiedsrichter: Johann Schwarz (Berlin); Assistenten: Thimo Henrik Welk, Marcel Mallassa; Zuschauer: 344