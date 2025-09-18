Der 1. FC Lok Stendal hatte am Sonntag keinen Erfolg und verlor die Fußball-NOFV-Oberliga Süd-Partie gegen den VfL Halle 96 mit 0:2 (0:1).

1. FC Lok Stendal unterliegt auf dem heimischen Platz mit 0:2 gegen VfL Halle 96

Stendal/MTU. Das war kein erfreulicher Spieltag für Jörn Schulz. Der Trainer von Stendal musste sein Team bei einer 0:2 (0:1)-Niederlage gegen Halle beobachten.

Joel Marks (VfL Halle 96) netzte kurz vor Ende der ersten Spielhälfte, in Minute 36, als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 14.09.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Stendal

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 5

1. FC Lok Stendal liegt 0:2 zurück – Minute 65

20 Minuten nach der Halbzeitpause konnte Jegor Jagupov (Halle) den Ball über die Linie bringen (65.). Mit 2:0 verließen die Hallenser den Platz als Sieger.

Aufstellung und Statistik: 1. FC Lok Stendal – VfL Halle 96

1. FC Lok Stendal: Poser – Ilchenko (74. Stark), Schulze (46. Salge), Buschke, Masuth, Kohl, Schleicher, Witte, Scheffler (58. Knoblich), Kaschlaw, Mahrhold

VfL Halle 96: Schmid – Jagupov, Oikonomidis, Pessel, Arzumanian (34. Racine), Marks, Lubsch, Haese, Bölke, Hüttig (57. Cabral), Kurti (74. Dierichen)

Tore: 0:1 Joel Marks (36.), 0:2 Jegor Jagupov (65.); Schiedsrichter: Nicholas Köhler (Dresden); Assistenten: Christopher Gaunitz, Dirk Meißner; Zuschauer: 426