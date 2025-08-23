weather wolkig
  4. Ergebnis 3. Spieltag: 1:3 – SG Union Sandersdorf verliert auf dem heimischen Platz deutlich gegen VfB 1921 Krieschow

Die SG Union Sandersdorf hatte am Samstag keinen Erfolg und ergab sich in der Fußball-NOFV-Oberliga Süd-Partie gegen den VfB 1921 Krieschow mit 1:3 (1:1).

Aktualisiert: 23.08.2025, 18:50

Sandersdorf/MTU. Trotz eines starken Starts ins Spiel haben die Sandersdorfer Hausherren am Samstag ihren Vorsprung in der Konfrontation mit dem VfB 1921 Krieschow verspielt. Die Mannschaften trennten sich 1:3 (1:1).

Nach lediglich 14 Minuten schoss Kai Wonneberger das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand. Doch die Kolkwitz gaben sich nicht so leicht geschlagen: In Minute 39 wurde das Gegentor durch Steve Zizka erzielt.

39. Minute SG Union Sandersdorf und VfB 1921 Krieschow im Gleichstand – 1:1

Unentschieden. Krieschows Aaron Stephan konnte seinem Team in Minute 49 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

  • Datum & Uhrzeit: 23.08.2025, 14.00 Uhr
  • Austragungsort: Sandersdorf
  • Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd
  • Spieltag: 3

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Erfolg: Es fehlten nur noch zwei Minuten bis zum Abpfiff, als Miguel Pereira Rodrigues den Ball aus einem Strafstoß hinter die gegnerische Linie bugsierte und so den Abstand zum 1:3 verfestigte (88.). Damit war der Triumph der Kolkwitz gesichert. In Spielminute 91 handelte sich die SG Union Sandersdorf noch eine Gelb-Rote Karte ein. Die Sandersdorfer sind auf Platz acht gerutscht.

Aufstellung und Statistik: SG Union Sandersdorf – VfB 1921 Krieschow

SG Union Sandersdorf: Räthel – Sauer (59. Stashenko), Brunner (59. Farkas), Walter (82. Koto'o Djouokou), Exner, Seifert, Schnabel, Hamella, Sponholz (59. Choschnau), Wonneberger (82. Silla), Jauck
VfB 1921 Krieschow: Mellack – Gerstmann (46. Antosiak), Raak (89. Tesche), Pereira Rodrigues, Zurawsky, Zizka, Stephan (67. Pahlow), Dreßler, Knechtel, Grimm, Michalski (81. Seibt)
Tore: 1:0 Kai Wonneberger (14.), 1:1 Steve Zizka (39.), 1:2 Aaron Stephan (49.), 1:3 Miguel Pereira Rodrigues (88.); Schiedsrichter: Christian Schlömann (Oelsnitz/Erzgeb.); Assistenten: Max Kluge, Cedric de Parade; Zuschauer: 68