Fußball-NOFV-Oberliga Süd: Der Heimvorteil half dem FSV Budissa Bautzen am Sonntag nicht, als er sich vor 200 Fans mit 1:3 (1:1) gegen den RSV Eintracht 1949 verabschieden musste.

1:3 – FSV Budissa Bautzen verliert auf dem heimischen Platz deutlich gegen RSV Eintracht 1949

Bautzen/MTU. Trotz eines starken Anfangs haben die Bautzener Hausherren am Sonntag ihren Vorsprung in der Konfrontation mit dem RSV Eintracht 1949 verspielt. Die Mannschaften trennten sich 1:3 (1:1).

Theo Schäller (FSV Budissa Bautzen) netzte nur neun Minuten nach Anpfiff als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Die Bautzener konterten in der 30. Minute. Diesmal war Tom Fron der Torschütze.

FSV Budissa Bautzen und RSV Eintracht 1949 – 1:1 in Minute 30

Unentschieden. RSVs Matthias Steinborn konnte seinem Team in Minute 50 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 14.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Bautzen

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 16

Beide Teams wechselten in der verbliebenen Spielzeit nochmal aus. Maximilian Noack wurde für Toni Orosz eingesetzt und Oscar Haustein für Tim Cellarius. Auf der Gastseite räumte Luca Krüsemann für Arthur Ekalle den Platz. Für die Auswärtsmannschaft sollte sich die Aktion lohnen.

Auf den letzten Drücker, fünf Minuten vor dem Schlusspfiff, konnte Arthur Ekalle (RSV) den Ball über die Linie bringen (85.). Mit 3:1 gingen die Brandenburger als Sieger vom Platz. Der FSV Budissa Bautzen rutschte auf Platz sieben.

Aufstellung und Statistik: FSV Budissa Bautzen – RSV Eintracht 1949

FSV Budissa Bautzen: Herrmann – Gerhardi, Käppler, Böhme, Kloß, M. Noack, Orosz (68. M. Noack), Schäller, Cellarius (79. Haustein), Zech, Rohlik

RSV Eintracht 1949: Löffler – Krüsemann (70. Ekalle), Güllmeister (87. Göth), Steinborn, Samson, Fron, Mustapha, Plumpe (87. Jupolli), Hellwig, Kruska, Wurster (90. Yatkiner)

Tore: 1:0 Theo Schäller (9.), 1:1 Tom Fron (30.), 1:2 Matthias Steinborn (50.), 1:3 Arthur Ekalle (85.); Schiedsrichter: Til Kiwitt (Berlin); Assistenten: Julius Hanft, Ahmad Chahrour; Zuschauer: 200