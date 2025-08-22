Am 3. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd erzielte der Gastgeber Bischofswerdaer FV 1 gegen den FSV Budissa Bautzen ein 1:1 (0:1)-Unentschieden.

Bischofswerda/MTU. Zwei Tore, aber kein Sieger: Die Begegnung zwischen Bischofswerdaer FV 1 und FSV Budissa Bautzen ist auf Augenhöhe geendet.

Julien Hentsch (FSV Budissa Bautzen) netzte nach 34 Minuten im Spiel als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 22.08.2025, 18.00 Uhr

Austragungsort: Bischofswerda

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 3

Minute 74 Bischofswerdaer FV 1 auf Augenhöhe mit FSV Budissa Bautzen – 1:1

In der zweiten Halbzeit versuchten beide Teams durch Spieleraustausch nochmal neue Energie in die Partie zu bringen. Luis Bürger ersetzte Leon Noah Scholze. Auf der Gastseite sprang Toni Orosz für Norman Kloß ein. Eine Aktion, die sich für die Hausherren auszahlen sollte.

Das rettende Tor für den Bischofswerdaer FV 1 fiel 29 Minuten nach der Pause, als Luis Bürger den Ball über die Torlinie bugsierte und den Ausgleich für das Bischofswerdaer Team errang (74.). Die Gegner vom FSV Budissa Bautzen beendeten die Partie mit einer Gelben Karte. Der Bischofswerdaer FV 1 sicherte sich somit Platz sieben.

Aufstellung und Statistik: Bischofswerdaer FV 1 – FSV Budissa Bautzen

Bischofswerdaer FV 1: Kiefer – Reh (79. Dolla), Rettig, Hecker, Hofmann, Scharfe, Stopp, Born, Krautschick, Weiß, Scholze (62. Bürger)

FSV Budissa Bautzen: Herrmann – Rohlik (79. Cellarius), Schröder, Zech (90. Schäller), Kloß (66. Orosz), Gerhardi, Käppler, Hentsch (79. Haustein), Hennig, Rohlik, Noack

Tore: 0:1 Julien Hentsch (34.), 1:1 Luis Bürger (74.); Schiedsrichter: Carl Wundram (Flöha); Assistenten: Luis Riedel, Philipp Schubert; Zuschauer: 568