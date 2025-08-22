Ein 1:1 (0:1)-Unentschieden war das Resultat des Aufeinandertreffens von Bischofswerdaer FV 1 und FSV Budissa Bautzen am 3. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd.

Bischofswerda/MTU. Mit einem Unentschieden sind der Bischofswerdaer FV 1 und der FSV Budissa Bautzen am Freitag auseinander gegangen. 568 Zuschauer sahen das Spiel in der Volksbank Arena.

Julien Hentsch (FSV Budissa Bautzen) netzte nach 34 Minuten im Spiel als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 22.08.2025, 18.00 Uhr

Austragungsort: Bischofswerda

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 3

1:1 für Bischofswerdaer FV 1 und FSV Budissa Bautzen – Minute 74

In der zweiten Halbzeit versuchten beide Teams durch Auswechslung nochmal neue Impulse zu setzen. Luis Bürger ersetzte Leon Noah Scholze. Auf der Gastseite sprang Toni Orosz für Norman Kloß ein. Eine Aktion, die sich für die Hausherren auszahlen sollte.

29 Minuten nach der Pause konnte Luis Bürger (Bischofswerda) den Ball über die Linie bringen und noch den Ausgleich für Bischofswerda erzielen (74.). Die Gegner vom FSV Budissa Bautzen beendeten die Partie mit einer Gelben Karte. Die Bischofswerdaer haben sich somit Platz sieben gesichert.

Aufstellung und Statistik: Bischofswerdaer FV 1 – FSV Budissa Bautzen

Bischofswerdaer FV 1: Kiefer – Hofmann, Scholze (62. Bürger), Krautschick, Reh (79. Dolla), Born, Rettig, Weiß, Hecker, Scharfe, Stopp

FSV Budissa Bautzen: Herrmann – Käppler, Zech (90. Schäller), Hentsch (79. Haustein), Kloß (66. Orosz), Gerhardi, Rohlik (79. Cellarius), Rohlik, Noack, Schröder, Hennig

Tore: 0:1 Julien Hentsch (34.), 1:1 Luis Bürger (74.); Schiedsrichter: Carl Wundram (Flöha); Assistenten: Luis Riedel, Philipp Schubert; Zuschauer: 568