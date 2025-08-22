Am 3. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd erreichte der Gastgeber Bischofswerdaer FV 1 gegen den FSV Budissa Bautzen ein 1:1 (0:1)-Unentschieden.

Bischofswerda/MTU. Mit einem Gleichstand sind der Bischofswerdaer FV 1 und der FSV Budissa Bautzen am Freitag vom Platz gegangen. 568 Zuschauer verfolgten das Spiel in der Volksbank Arena.

Es waren schon 34 Minuten des Spiels vergangen, als Julien Hentsch für Bautzen traf und die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 22.08.2025, 18.00 Uhr

Austragungsort: Bischofswerda

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 3

1:1 für Bischofswerdaer FV 1 und FSV Budissa Bautzen – 74. Minute

In der zweiten Halbzeit versuchten beide Teams durch Spieleraustausch nochmal neue Impulse zu setzen. Luis Bürger ersetzte Leon Noah Scholze. Auf der Gastseite sprang Toni Orosz für Norman Kloß ein. Eine Aktion, die sich für die Hausherren auszahlen sollte.

29 Minuten nach der Pause konnte Luis Bürger (Bischofswerda) den Ball über die Linie bringen und noch den Ausgleich für Bischofswerda erzielen (74.). Die Gegner vom FSV Budissa Bautzen beendeten die Partie mit einer Gelben Karte. Der Bischofswerdaer FV 1 hat sich somit Platz sieben gesichert.

Aufstellung und Statistik: Bischofswerdaer FV 1 – FSV Budissa Bautzen

Bischofswerdaer FV 1: Kiefer – Scharfe, Weiß, Rettig, Reh (79. Dolla), Hofmann, Scholze (62. Bürger), Stopp, Krautschick, Born, Hecker

FSV Budissa Bautzen: Herrmann – Zech (90. Schäller), Noack, Rohlik, Rohlik (79. Cellarius), Gerhardi, Hentsch (79. Haustein), Schröder, Hennig, Käppler, Kloß (66. Orosz)

Tore: 0:1 Julien Hentsch (34.), 1:1 Luis Bürger (74.); Schiedsrichter: Carl Wundram (Flöha); Assistenten: Luis Riedel, Philipp Schubert; Zuschauer: 568