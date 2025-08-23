Für den Gastgeber SV Seilerwiesen Magdeburg endete das Spiel gegen den Osterweddinger SV am 1. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2 mit einer 0:0 (0:0)-Punkteteilung.

Magdeburg/MTU. 0:0 (0:0) stand es bei Abpfiff des Matches zwischen dem SV Seilerwiesen Magdeburg und Osterweddinger SV. 49 Zuschauer verfolgten das Spiel im Stadion Seilerwiesen. Während des Spiels wurden einige Verwarnungen von Schiri Denis Funk (Wespen) ausgesprochen. Insgesamt sechs Karten kamen in dieser turbulenten Partie zum Einsatz.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 23.08.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 1

SV Seilerwiesen Magdeburg und Osterweddinger SV im Gleichstand – 0:0

Die Magdeburger sind auf Platz acht gerutscht.

Aufstellung und Statistik: SV Seilerwiesen Magdeburg – Osterweddinger SV

SV Seilerwiesen Magdeburg: Gleiß – Stridde (59. Voigtländer), Rathsack, Hähre, Rittmeister, Grzenda, Skorsetz, Schröder, Theele, Gropius (90. Müller), Friedrich (70. Heck)

Osterweddinger SV: Steinwerth – Magel (78. Hübler), Herrmanns, Koch, Barkowski, Iser, Suchanek (46. Dziobek), Schulze, Reuter, Loof (66. Falkenberg), Nakoinz

; Schiedsrichter: Denis Funk (Wespen); Assistenten: Steffen Grafe, Marcel Kautz; Zuschauer: 49