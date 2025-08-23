Am 1. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2 durfte sich die TSG Grün-Weiß Möser I vor 57 Zuschauern über einen soliden 2:0 (1:0)-Sieg gegen den SSV Samswegen 1884 freuen.

Möser/MTU. Die 57 Besucher auf dem Sportplatz haben am Samstag ein siegreiches Heimspiel verfolgt. Die Burger schlugen die Gäste aus Samswegen mit 2:0 (1:0) souverän.

Es waren schon 28 Minuten der ersten Halbzeit vergangen, als Simon Moratschke für Möser traf und dem Gastgeber einen Vorteil sicherte.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 23.08.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Möser

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 1

2:0 Vorsprung für TSG Grün-Weiß Möser I – 70. Minute

Beide Teams wechselten in der zweiten Halbzeit nochmal aus. Nils Rölke wurde für Robin Kloska eingesetzt. Auf der Gastseite räumten David Herbst für Max Marcel Stettin und Leon Bartsch für Tim Engler den Platz. Für die Hausherren sollte sich die Aktion lohnen. In der 64. Minute griff der Schiri in die Tasche. Der SSV Samswegen 1884 steckte einmal Gelb ein.

25 Minuten nach der Pause konnte Nils Rölke (Möser) den Ball über die Linie bringen (70.). Mit 2:0 gingen die Burger als Sieger vom Platz. Die Gegner von der TSG Grün-Weiß Möser I beendeten die Partie mit einer Gelben Karte. Die TSG Grün-Weiß Möser I rutschte dennoch auf Platz drei.

Aufstellung und Statistik: TSG Grün-Weiß Möser I – SSV Samswegen 1884

TSG Grün-Weiß Möser I: Rudolf – Rieche, Sachs, Thiele (73. Friedhoff), Jentzsch, R. Kloska (46. Rölke), K. Kloska, Karbe, Pilz, Moratschke (81. Eickhoff), Jordan (88. Fähse)

SSV Samswegen 1884: Lindemann (83. Moustafa) – Ronge, Nagel, Ermisch, Ismail, Herbst (41. Stettin), Gamroth, Bartsch (46. Engler), Lehmann, Kober, Wagner

Tore: 1:0 Simon Moratschke (28.), 2:0 Nils Rölke (70.); Schiedsrichter: Tobias Hahne (Stendal); Assistenten: Tobias Petzke, Stefanie Wenslau; Zuschauer: 57