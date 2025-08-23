Der TSG Grün-Weiß Möser I glückte es am 1. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2, den SSV Samswegen 1884 mit 2:0 (1:0) zu besiegen. 57 Zuschauer waren live dabei.

Möser/MTU. Die 57 Besucher auf dem Sportplatz haben am Samstag ein siegreiches Heimspiel verfolgt. Die Burger besiegten die Gäste aus Samswegen mit 2:0 (1:0) souverän.

Die Partie blieb lange Zeit ausgeglichen. Erst nach 28 Minuten schoss Simon Moratschke das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 23.08.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Möser

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 1

Minute 70: TSG Grün-Weiß Möser I mit 2:0 Vorsprung

In der zweiten Halbzeit versuchten beide Teams durch Spieleraustausch nochmal frische Energie in die Partie zu bringen. Nils Rölke ersetzte Robin Kloska. Auf der Gastseite sprangen Max Marcel Stettin für David Herbst und Tim Engler für Leon Bartsch ein. Eine Aktion, die sich für die Hausherren auszahlen sollte. In der 64. Minute griff der Schiri in die Tasche. Der SSV Samswegen 1884 kassierte einmal Gelb.

25 Minuten nach der Pause konnte Nils Rölke (Möser) den Ball über die Linie bringen (70.). Mit 2:0 verließen die Burger den Platz als Sieger. Die Gegner von der TSG Grün-Weiß Möser I beendeten die Partie mit einer Gelben Karte. Die Burger sind dennoch auf Platz drei gerutscht.

Aufstellung und Statistik: TSG Grün-Weiß Möser I – SSV Samswegen 1884

TSG Grün-Weiß Möser I: Rudolf – Thiele (73. Friedhoff), Rieche, Jordan (88. Fähse), Jentzsch, Karbe, Moratschke (81. Eickhoff), K. Kloska, Pilz, R. Kloska (46. Rölke), Sachs

SSV Samswegen 1884: Lindemann (83. Moustafa) – Ronge, Bartsch (46. Engler), Gamroth, Nagel, Kober, Ismail, Ermisch, Herbst (41. Stettin), Lehmann, Wagner

Tore: 1:0 Simon Moratschke (28.), 2:0 Nils Rölke (70.); Schiedsrichter: Tobias Hahne (Stendal); Assistenten: Tobias Petzke, Stefanie Wenslau; Zuschauer: 57