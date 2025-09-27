Fußball-NOFV-Oberliga Süd: Am Samstag war der 1. SC 1911 Heiligenstadt gegenüber dem FC Grimma machtlos und wurde mit 0:3 (0:1) vom Platz gefegt.

0:3 – 1. SC 1911 Heiligenstadt verliert auf dem heimischen Platz klar gegen FC Grimma

Heilbad Heiligenstadt/MTU. Vor 344 Zuschauern hat sich das Team von André Thüne mit 0:3 (0:1) gegen Grimma eine Niederlage eingestehen müssen.

Julian Luis Janz (FC Grimma) netzte nach 28 Minuten im Spiel als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Innerhalb der folgenden Minuten musste der Schiedsrichter zur Tat schreiten. Der FC Grimma kassierte zweimal Gelb (35.). In der zweiten Halbzeit setzte Grimma noch einen drauf: In Minute 56 wurde ein weiteres Tor durch Tommy Kind erzielt.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 27.09.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Heilbad Heiligenstadt

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 7

56. Minute: 1. SC 1911 Heiligenstadt mit 0:2 im Rückstand

Im weiteren Spielverlauf musste der Schiedsrichter wieder handeln. Der 1. SC 1911 Heiligenstadt kassierte einmal Gelb. Der FC Grimma hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von René Behring.

Nur acht Minuten vor Schluss gelang es Kind, den Ball erneut ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 0:3 auszubauen (82.).

Aufstellung und Statistik: 1. SC 1911 Heiligenstadt – FC Grimma

1. SC 1911 Heiligenstadt: Stankovic – Möhlhenrich, Bako, Schnellhardt, Wolanski, Göbel, Vogt (46. Wilhelm), Jeschke, Pietsch, Gorges (13. M. Lerch), Fiedler (67. Rohner)

FC Grimma: Cap – Wächtler (46. Markus), Ziffert (72. Mattheus), Vogel, Janz, Pistol, Spreitzer, Rieger, Kaba (46. Seidl), Hübner, Kind

Tore: 0:1 Julian Luis Janz (28.), 0:2 Tommy Kind (56.), 0:3 Tommy Kind (82.); Schiedsrichter: Johann Schwarz (Berlin); Assistenten: Thimo Henrik Welk, Marcel Mallassa; Zuschauer: 344