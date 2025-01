Tangermünde/MTU. Die 378 Besucher des Stadions am Wäldchen haben am Freitag ein siegreiches Heimspiel verfolgt. Die Tangermünder schlugen die Gäste aus Bismark mit 5:0 (2:0) deutlich.

Sebastian Bäther traf für den FSV Saxonia Tangermünde in Spielminute 21 und sicherte so dem Gastgeber einen Vorsprung. Die Tangermünder waren aber noch längst nicht fertig: In Minute 41 wurde ein weiteres Tor durch Alexander Klitzing erzielt.

Der Siegeszug der Tangermünder brach nicht ab. Einen Ball nach dem anderen versenkte das Team von Trainer Maik Aumann im gegnerischen Tor. Marco Sebastian Heise traf in Minute 61 und Bäther in Minute 76. Spielstand 4:0 für den FSV Saxonia Tangermünde.

Datum & Uhrzeit: 08.11.2024, 19.30 Uhr

Austragungsort: Tangermünde

Wettbewerb: Landesliga Nord

Spieltag: 13

Im weiteren Spielverlauf griff der Schiri erneut in die Tasche. Der TuS Schwarz-Weiß Bismark musste noch einmal Gelb hinnehmen, zusätzlich zu einer Gelben Karte, die sich die Spieler bereits eingehandelt hatten.

Nur vier Minuten vor Spielende gelang es Klitzing, den Ball erneut ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 5:0 zu festigen (86.).

Aufstellung und Statistik: FSV Saxonia Tangermünde – TuS Schwarz-Weiß Bismark

FSV Saxonia Tangermünde: Runge – Asieiev (83. Ebeling), Klitzing, Lehmann, Bäther, Bogdiazh (76. Döhmann), Liebisch, Bittner (83. Braunschweig), Schmidt, Kühne (70. Pusch), Heise

TuS Schwarz-Weiß Bismark: Kannenberg (46. Meichuk) – Marenin (55. Schröder), Hohmann, Motejat, Schmundt, Grempler, Kovalov (63. Fuhrmann), Mauer, Rudiuk, Cherchenko (75. Vinzelberg), Buksovs

Tore: 1:0 Sebastian Bäther (21.), 2:0 Alexander Klitzing (41.), 3:0 Marco Sebastian Heise (61.), 4:0 Sebastian Bäther (76.), 5:0 Alexander Klitzing (86.); Schiedsrichter: Marvin Marmulla (Magdeburg); Assistenten: Marco Uhlmann, Andreas Pak; Zuschauer: 378