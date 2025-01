Tangermünde/MTU. Am Samstag endete das Spiel zwischen FSV Saxonia Tangermünde und FSV Grün-Weiß Ilsenburg mit einem niedrigen 1:0 (0:0). 140 Fußballfans waren im Stadion am Wäldchen live dabei.

Das Spiel blieb in der ersten Halbzeit ohne Tore und die Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Die Minuten schritten voran und es wollte einfach nicht klappen. Auch in der zweiten Halbzeit blieben alle Bemühungen erfolglos. Doch plötzlich wurde es noch einmal spannend: In der siebten Minute der Nachspielzeit brachte Alexander Klitzing via Strafstoß den Gastgeber in Führung (97.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.09.2024, 15.30 Uhr

Austragungsort: Tangermünde

Wettbewerb: Landesliga Nord

Spieltag: 6

Aufstellung und Statistik: FSV Saxonia Tangermünde – FSV Grün-Weiß Ilsenburg

FSV Saxonia Tangermünde: Leßmann – J. Lehmann, Bittner (55. Pusch), Zaporoshchenko, Heise, Klitzing, Liebisch (12. Röding), S. Lehmann, Asieiev, Döhmann (66. Bogdiazh), Sperfeld

FSV Grün-Weiß Ilsenburg: Helmstedt – Beer, Camargo Lacerda de Souza (66. Papner), Kunzel, Hentschel, Fedchenko, Himburg, Neugebauer, Sousa e Silva, Vlasenko, Lozinski

Tore: 1:0 Alexander Klitzing (90.+7); Schiedsrichter: Marcel Meier (Niedere Börde OT. Samswegen); Assistenten: Felix Grünwald, Noah Elia Wohlang; Zuschauer: 140