Die Turbine Halle II und die SG Motor Halle haben sich am Sonntag in einem aufregenden Duell gemessen und trennten sich 6:5 (4:2).

Gleich nach Spielstart schoss Jonas Hohl das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand (8.). Das zweite Tor folgte schon kurze Zeit nach dem ersten: Diesmal setzte Pius Kerscher den Ball ins Netz (16.).

2:0 Vorsprung für Turbine Halle II – 16. Minute

Die Hallenser schafften es, nochmal zu erhöhen. Ian Fynn Fiedler schoss und traf in Spielminute 28. Die SG Motor Halle e.v. lag drei Tore zurück bis es Ihnen gelang, dem Gegner etwas entgegenzusetzen: Muslim Ambani schoss und traf in der 36. Minute. Eine wirkliche Bedrohung erwuchs den Hallensern daraus nicht. Sie reagierten und behielten weiterhin die Oberhand. Kerscher versenkte den Ball in Spielminute 39 noch einmal. Es wollte den Hallern jedoch nicht gelingen, die Gegner abzuschütteln. Muslim Ambani versenkte den Ball in der zweiten Nachspielminute der ersten Halbzeit zum zweiten Mal. Eine ernsthafte Bedrohung erwuchs den Hallensern daraus nicht. Sie reagierten und behielten weiterhin die Oberhand. Mit einem Doppelpack von Luis Frießleben erlangte der Turbine Halle II einen kaum einholbaren Vorsprung. Dann gelang es den Hallensern, der SG Motor Halle e.v. etwas entgegenzusetzen. Ambani schoss und traf in der 64. Spielminute, gefolgt von Lassana Diallo (68.). Spielstand 6:4 für die Turbine Halle II.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 09.03.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel VII

Spieltag: 14

In den folgenden Minuten griff der Schiri wieder in die Tasche. Die Turbine Halle II musste noch einmal Gelb hinnehmen, zusätzlich zu einer Gelben Karte, die sich die Spieler bereits eingehandelt hatten. Die SG Motor Halle e.v. hielt sich ebenfalls nicht zurück. Zwei Gelbe Karten hatten sie bereits.

Nachspielzeit: Das Spiel schien schon entschieden, da gelang es Ambani, den Ball erneut ins Netz zu befördern (90.+1). Um die Rivalen einzuholen reichte es allerdings nicht mehr.

Aufstellung und Statistik: Turbine Halle II – SG Motor Halle

Turbine Halle II: Worch – Völker, Hohl, Schaaf, Canabate Kasparek, Nwanevu, Kerscher, Fox, Merschky

SG Motor Halle: Kratkai – Müller, Saedan, Diallo, Snizhko, Ambani, Purschwitz, Wittrien, Schulze

Tore: 1:0 Jonas Hohl (8.), 2:0 Pius Kerscher (16.), 3:0 Ian Fynn Fiedler (28.), 3:1 Muslim Ambani (36.), 4:1 Pius Kerscher (39.), 4:2 Muslim Ambani (45.+2), 5:2 Luis Frießleben (47.), 6:2 Luis Frießleben (50.), 6:3 Muslim Ambani (64.), 6:4 Lassana Diallo (68.), 6:5 Muslim Ambani (90.+1); Schiedsrichter: Raoul Ludwig (Halle); Zuschauer: 34