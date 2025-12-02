Am 11. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel VI gelang der Turbine Halle II ein 3:2 (1:1)-Triumph über die SG Einheit Halle (Flex).

Halle/MTU. Die Turbine Halle II und die SG Einheit Halle (Flex) haben sich am Samstag in einem spannenden Duell gemessen und trennten sich 3:2 (1:1).

Bereits kurz nach Anpfiff schoss Luca Müller das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen (10.). Doch die Hallenser gaben sich nicht so leicht geschlagen: In Minute 32 wurde das Gegentor durch Hugo Förster erzielt.

1:1 für Turbine Halle II und SG Einheit Halle (Flex) – Minute 32

Im weiteren Spielverlauf griff der Schiri in die Tasche. Die SG Einheit Halle (Flex) steckte einmal Gelb ein. Mit einem Spielstand von 1:1 gingen die Teams in die Pause.Die Partie blieb spannend. Treffer Nummer drei schoss Förster/Halle (48.), gefolgt von Mustafa Ahmadi (SG Einheit Halle (Flex)) in Minute 60. Spielstand 2:2.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 29.11.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel VI

Spieltag: 11

Kurz vor Spielende musste der Schiedsrichter nochmals handeln. Die SG Einheit Halle (Flex) steckte einmal Gelb-Rot und damit einen Platzverweis ein. Die Turbine Halle II hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Moritz Stefan Makosch.

Das Spiel endete bitter für die SG Einheit Halle (Flex). In der ersten Nachspielminute lenkte Spieler Nummer 4 den Ball unglücklich ins eigene Tor und schenkte dem Gegner unfreiwillig den Sieg. In Spielminute 93 handelte sich die SG Einheit Halle (Flex) noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: Turbine Halle II – SG Einheit Halle (Flex)

Turbine Halle II: Nuding – Fox, Natusch, Hildebrandt (65. Völker), Hohl (46. Neumann), Menzer (46. Kerscher), Höppner (56. Merschky), Förster, Dichtl, Runge, Alassaf Alasaad (68. Nwancha)

SG Einheit Halle (Flex): Pratzer – Sharka, Müller, Wessely, Yildiz, Onoharigho, Barrot, Müller, Efionayi Efe (29. Ahmadi), Kammerer

Tore: 0:1 Luca Müller (10.), 1:1 Hugo Förster (32.), 2:1 Hugo Förster (48.), 2:2 Mustafa Ahmadi (60.), 3:2 (90.+1); Schiedsrichter: Sanny Sohal Fiedler (Halle); Zuschauer: 21